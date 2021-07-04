اختراع لوحة مفاتيح من قماش "التريكو"... فيديو

تمكن باحثون، من معهد "ماساتشوستس" الأمريكي للبحوث التكنولوجية، من ابتكار لوحة مفاتيح لآلة بيانو من قماش التريكو، حيث تمت حياكتها بالكامل باستخدام ماكينة خياطة.

ووفقا لموقع "Digital Trends" للأخبار التكنولوجية، فإن معظم لوحات المفاتيح في العالم مصممة بحالة جامدة نوعًا ما، إلا أن الفريق البحثي المختص من مختبر "ميديا" في المعهد الأمريكي يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في تصميم لوحة مفاتيح "KnittedKeyboard II"، لطبيعتها غير المألوفة لكونها مصنوعة من التريكو.

وأشار المؤلف الرئيسي للابتكار، إيرماندي ويككسونو، أن صنع لوحة مفاتيح موسيقية باستخدام آلة حياكة، يسمح بتخصيص مظهرها وألوانها، وعدد المفاتيح ودرجات السلم الموسيقي، بالإضافة إلى خصائصها من ناحية اللمس والتمدد، والخصائص الكهربائية عن طريق برمجة نمط الحياكة حسابيًا وتغذية مختلف الخيوط وظيفيا.

وأضاف ويككسونو، أن "لوحة المفاتيح المحبوكة إسفنجية ومرنة، وتتكامل مع مستشعرات النسيج السريعة الاستجابة للضغط والتمدد، وتسمح بعلاقة متكاملة بين الإيماءات الجسدية والصوت، حيث إنها قابلة للنقل وتُشعر مستخدمها بالراحة بين الأصابع"، مشيرا إلى أنها أكثر استدامة وأقل تكلفة من لوحات المفاتيح الشائعة الاستخدام، لأنها تهدر القليل من النفايات.

وقال ويككسونو: "أصبح المشروع أكبر من ذلك، وتعتبر تجربة لوحة مفاتيح موسيقية محبوكة، نوعا من التجارب اللافتة للنظر، ويمكن أن تسفر عن نتائج مثيرة للاهتمام، وتفتح طرقا جديدة لتشغيل النوتات والتأثيرات المنفصلة والتشكيلات".

وأضاف ويككسونو، أنه يمكن استخدام تقنية لوحة المفاتيح المحاكة في تطبيقات أخرى لإعادة اختراع منسوجات ذكية في صنع الملابس والسجاد والمفروشات، وذلك للتفاعل الجسدي في متابعة الأنشطة الرياضية والصحية.