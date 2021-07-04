طبيبة تكشف عن الأعراض الرئيسية للإصابة بقرحة المعدة

كشفت اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي والبنكرياس، أوكسانا ليفينا، عن الأعراض الرئيسية للإصابة بقرحة المعدة.

وقالت ليفينا في مقابلة مع محطة إذاعة "موسكو الناطقة"، اليوم الأحد: "يعتبر التجشؤ والألم الذي يتزامن مع الشعور بالجوع من الأعراض الرئيسية للإصابة بالقرحة. ومع ذلك، فإن هذه الأعراض لا تظهر في جميع الحالات".

ونصحت ليفينا استشارة الطبيب وإجراء تنظير للمعدة عند الشعور بالألم والحرقة بعد تناول الطعام.

وأضافت: "غالبًا ما يشتكي الناس من الحرقة في المعدة، لكنه مجرد عرض من أعراض الاضطرابات الوظيفية. الإحساس بالحرقان في هذه المنطقة ليس من سمات الإصابة بالقرحة. ولكن من الأفضل إجراء تنظير المعدة".

ووفقا لها فإن الإصابة بفقر الدم، وانخفاض مستويات الهيموجلوبين، والضعف العام، تعتبر من الأعراض غير المباشرة للإصابة بقرحة المعدة.