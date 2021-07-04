الحكومة المصرية تتحدث لأول مرة عن "العفن الهبابي"... هل ضرب موسم المانجو؟

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة المصرية، الدكتور محمد القرش، وجود أزمة في موسم المانجو هذا العام، مناشدا المواطنين تناول المانجو دون خوف.

وأشار القرش، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن إصابة بعض أشجار المانجو بـ"العفن الهبابي"، يعود إلى إهمال أشجار المانجو لوقت طويل، بالإضافة إلى ظاهرة التغيرات المناخية التي لها تأثير كبير على المحاصيل الزراعية.

وأضاف المتحدث، أن قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، يقدم النصائح والتوصيات الفنية والتوعية للمزارعين للتعامل مع جميع المحاصيل الزراعية لمواجهة التغيرات المناخية والعفن الهبابي في موسم المانجو، موكدا أنه لن يكون هناك أزمة مانجو هذا العام وسنقاوم العفن الهبابي.

يذكر أن مرض "العفن الهبابي" يعتبر من الأمراض الخطيرة التي تصيب أشجار المانجو، حيث يصيب الأوراق والأفرع والثمار والشماريخ الزهرية ويسببه مجموعة من الفطريات معروفة بأنها مترممة وضعفية الترمم.