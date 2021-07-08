تسجيل
19:09 GMT08 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    كبار في السن

    تطوير حاسبة "أونلاين" تتوقع متى سيموت كبار السن

    © Depositphotos / Monkeybusiness
    علوم
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104285/52/1042855252_0:189:1999:1313_1200x675_80_0_0_7b541116891e4555a920814b18bf4ef7.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202107081049513307-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%86/

    طور العلماء آلة حاسبة جديدة موجودة على شبكة الإنترنت، يمكنها التنبؤ بالعمر المتبقي الذي سيعيشه كبار السن.

    ويقول فريق من جامعة أوتاوا في أونتاريو، في كندا، إن حاسبة تقييم المخاطر الخاصة بالتنبؤ بحياة المسنين والتي أطلقوا عليها اسم (RESPECT) أو "احترام"، في إمكانها أن تتوقع الموت بدقة في خلال الستة أشهر المقبلة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

    تابوت
    © AP Photo
    دراسة تثبت شيئا ثابتا: موت البشر أمر لا مفر منه
    واعتمد الباحثون في حاسبتهم على بيانات أكثر من 491 ألف من كبار السن، الذين تلقوا رعاية منزلية بين عامي 2007 و2013.

    وفيما يقول الفريق إن أداته تخضع لدراسة تجريبية في البيئات المجتمعية في أونتاريو، فقد أعرب عن أمله أن يستخدم الأطباء وموظفو الرعاية المنزلية آلتهم الحاسبة لكي تساعدهم على إدراك الرعاية التي قد يحتاجها المرضى من كبار السن.

    وأوضح المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور آمي هسو، الأستاذ في قسم طب الأسرة في جامعة أوتاوا، في بيان

    "إن حاسبة "RESPECT" تسمح للعائلات بالتخطيط لأحبائهم من كبار السن، وعلى سبيل المثال، يمكن أن تساعد رجلا بالغا في التخطيط لموعد أخذ إجازة من العمل لكي يكون بجوار أحد والديه، أو يقرر موعد الحصول على آخر إجازة عائلية معهم".

    ويقول الباحثون إن الآلة الحاسبة تركز على كبار السن الذين يلجؤون إلى رعاية منزلية أو في حاجة إليها، ومن المرجح أن يموتوا في غضون السنوات الخمس المقبلة.

    عن طريقة استخدام الآلة الحاسبة "RESPECT"، يجيب المستخدمون على 17 سؤالا حول صحة أفراد أسرتهم، وقدرتهم على رعاية أنفسهم.

    وبعد إدخال عمر الشخص وجنسه، تسأل الآلة الحاسبة عما إذا كان قد تم تشخيص المريض بأي حالة أساسية، بما في ذلك مرض ألزهايمر والسرطان وفشل القلب وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

    ثم تصنف الحاسبة ما إذا كان خطر وفاة المريض منخفضا أو متوسطا أو مرتفعا أو مرتفعا جدا.

    وأخيرا تعرض الآلة الحاسبة توقعاتها بشأن مخاطر الموت في 3 أشهر أو خلال عام واحد أو 5 سنوات، وذلك بناء على المستخدمين الذين لديهم نفس الردود.

    واكتشف الباحثون أن التراجع في القدرة على القيام بالأنشطة اليومية، مثل إعداد وجبات الطعام أو الذهاب إلى الحمام، كان أكبر دليل تنبؤ بالوفيات مقارنة بالظروف الموجودة مسبقا.

    وعلى سبيل المثال، أظهرت الحاسبة أن امرأة تبلغ من العمر 89 عاما لا تعاني من أي ظروف أساسية ولكنها في حاجة إلى مساعدة في الحفاظ على نظافتها الشخصية والتنقل في المنزل يعتبر بقائها حية ضعيفا للغاية، وقدرت أن يبلغ متوسط ​​عمرها 2.7 عاما، في المقابل توقعت الحاسبة أن رجلا يبلغ من العمر 62 عاما ومصاب بارتفاع في ضغط الدم ولا يواجه صعوبة في أداء الأنشطة اليومية سيكون متوسط ​​عمره المتوقع 4.3 سنوات.

    ويؤكد الدكتور بيتر تانوسيبوترو، الطبيب والعالم في مستشفى أوتاوا، في بيان

    "إن معرفة المدة التي يجب أن يعيشها الشخص أمر ضروري في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن العلاجات التي يجب أن يحصل عليها وأين يجب أن يحصل عليها".

    وتابع: "عندما يقترب الشخص من الموت، يتحول التوازن من أن تكون الرعاية العلاجية هي الهدف الأساسي إلى الرعاية التي تزيد من جودة حياة الشخص المتبقية".

    انظر أيضا:

    تونس... تخلف كبار السن عن حملة تلقيحهم ضد كورونا
    كوريا الجنوبية تعلق استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا لتلقيح كبار السن
    مجموعة من كبار السن يرقصون مثل الأطفال... فيديو
    الأرجنتين تبدأ تطعيم كبار السن بعقار "سبوتنيك لايت" الروسي
    منظمة الصحة العالمية: كبار السن سيحتاجون لجرعات سنوية من اللقاح
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صالون تجميل لانور بيوتي لاونج في دبي
    صالون تجميل عربي يقدم "أظافر ذكية" تحمل شرائح بالمعلومات الشخصية
    تسييس الللقاحات تمييز عنصري
    تسييس اللقاحات تمييز عنصري
    قدرات الأسطول المصري وترتيبه عالميا في 2021
    قدرات الأسطول المصري وترتيبه عالميا في 2021
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك