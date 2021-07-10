دراسة تكشف عن تمرين تنفس لمدة 5 دقائق يساعد على خفض ضغط الدم بدلا من ممارسة الرياضة

كشفت دراسة جديدة أن تمرين عضلات التنفس لمدة 5 دقائق يوميا من الممكن أن يساهم في خفض ضغط الدم أكثر من ممارسة الرياضة.

اختبر باحثون في جامعة كولورادو بولدر وجامعة أريزونا الأمريكيتين تدريب "قوة العضلات الملهمة" (IMST) المخصص لتقوية الحجاب الحاجز وعضلات التنفس الأخرى، والذي يتم بواسطة باستخدام جهاز محمول يمنح المقاومة عند استنشاق الهواء (الشهيق)، ليكتشفوا أنه فعال في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

وفي الدراسة الصغيرة المنشورة في مجلة جمعية القلب الأمريكية ، استخدم 18 مشاركا "IMST" لكن صاحبه مقاومة عالية، بينما استخدم النصف الآخر الجهاز دون مقاومة.

وبعد استنشاق 30 مرة باستخدام الجهاز لمدة 6 أيام في الأسبوع على مدار 6 أسابيع، لوحظ انخفاض ضغط دم المشاركين الذين يستخدمون "IMST" مع المقاومة، (في المتوسط 9 مليمترات من الزئبق في جهاز في ضغط الدم الانقباضي الذي يقيس الضغط على الشرايين عند خفقان القلب).

وأكد معدو الدراسة أن تمرين التنفس يقلل من ضغط الدم أكثر من المشي لمدة 30 دقيقة يوميا لمدة 5 أيام في الأسبوع، كما أنه فعال تماما مثل بعض الأدوية الخافضة للضغط.

ووجد الباحثون كذلك أن العلاج الجديد يتمتع بمستويات أعلى من أكسيد النيتريك، مما يوسع الأوعية الدموية.

وشدد دانييل كريغيد، مؤلف الدراسة وأستاذ الأبحاث المساعد في قسم علم وظائف الأعضاء التكاملي بجامعة كولورادو بولدر، لـموقع "إنسايدر" الأمريكي أن الجهاز يمكن أن يساعد ملايين الأمريكيين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، خاصة لأولئك الذين ليس لديهم وقت لممارسة الرياضة.