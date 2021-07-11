خبيرة تغذية تتحدث عن الطعام المناسب في الطقس الحار

قالت خبيرة التغذية، مارينا خورول، إنه في الطقس الحار، يجب تناول الأطعمة الخفيفة، وإضافة المزيد من الخضار والفواكه إلى نظامك الغذائي.

وقالت في مقابلة مع "آر تي": "في الحرارة، لا تأكل لحم الضأن الثقيل أو أطباق لحم الخنزير. من الأفضل تناول الأسماك والدواجن ولحوم الأرانب. بشكل عام، بالطبع، المزيد من الماء، المزيد من السوائل، حتى يتم تجديدها، هذا مهم للغاية بالنسبة لنا".

وأشارت خبيرة التغذية أيضًا إلى ضرورة التحقق من تاريخ انتهاء صلاحية المنتجات الذي يتقلص في الطقس الحار.

قالت خورول: "يجب أن يكون كل شيء في الثلاجة، لأن كل شيء يتلف بسرعة كبيرة: تتكاثر البكتيريا المسببة للأمراض بسرعة كبيرة ويمكن أن تسبب الإسهال وأمراض مختلفة في الجهاز الهضمي".

في حالة ظهور أعراض التسمم الشديدة، أوصت الخبيرة بالاتصال بالأطباء.

إذا كان الإسهال والقيء من خمس إلى ست مرات في اليوم، فعليك مراجعة الطبيب بالفعل. إذا كان هذا يتعلق بالأطفال، فأنت بحاجة إلى مراجعة الطبيب على الفور، لأن الجسم يصاب بالجفاف وقد يموت الشخص، وهذا أمر خطير بشكل خاص على الطفل.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لخورول، من الضروري مراجعة الطبيب حتى لا تخلط بين أعراض التسمم وأمراض أخرى.