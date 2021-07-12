5 أعراض تحذيرية خطيرة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم على قدميك

غالبًا ما تحظى النوبات القلبية بمعظم الاهتمام ، لكن مرض الشرايين المحيطية هو أحد المضاعفات المحتملة الأخرى. يبدأ مرض الشرايين المحيطية عندما ينتقل الكوليسترول الضار من الدم إلى جدار الشريان، حسب موقع هارفارد هيلث.

لا تظهر أي أعراض على العديد من مرضى داء الشرايين المحيطية على الإطلاق، ولكن قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض في الساق. وفقًا لـ Harvard Health ، يعد ألم الساق أحد أكثر الأعراض شيوعًا.

"في البداية، يكون هناك شعورا مزعجا عندما يتم رفع الساق، خاصة في السرير في الليل. ولكن إذا تطور المرض، فقد يصبح الألم دائمًا ولا يزول بالجلوس أو الوقوف. المرضى الذين يعانون من اعتلال الشرايين المحيطية المتوسطة إلى الشديدة قد يصابون أيضًا بقرح أو مشاكل جلدية أخرى في القدمين والساقين".

تشمل الأعراض المحتملة الأخرى ما يلي:

• برودة في أسفل الساق أو القدم، خاصة بالمقارنة مع الجانب الآخر

• تغيير لون قدميك

• فقدان أو تأخر نمو الشعر في القدمين والساقين

• نمو بطيء لأظافر القدم

• بشرة لامعة على الساقين.