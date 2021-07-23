الصحة الروسية تقيم مخاطر الإصابة بفيروس كورونا من خلال المكيف

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن مخاطر الإصابة بفيروس كورونا عند استخدام مكيفات الهواء في مكان مغلق، هي أكبر مما عليه عند تهوية المكان.

وقال موراشكو خلال البث المباشر "دعونا نفهم اللقاحات معًا" لجمعية المعرفة الروسية: "تكون مخاطر نظام التكييف حيث الأشخاص موجودون في مكان مغلق، حيث يدور الهواء الداخلي فقط ويتم تبريده، بالطبع، أكبر مما هي عليه عندما يكون هناك تهوية، حيث يتجدد الهواء في المكان - هذا أكثر أمانا".