علماء: نقص "فيتامين د" يؤدي إلى السمنة

أثبت العلماء الهنود الصلة بين نقص "فيتامين د" والسمنة، وفقًا لصحيفة The Times of India.

أجرى الباحثون تجربة قسم فيها سمك الزرد إلى مجموعات، تضمن النظام الغذائي لمجموعة منها مكملات تحتوي على فيتامين د. وفي نهاية التجربة، تبين أن تلك المجموعة التي تلقت المكملات الغذائية كانت أكثر طولًا وفيها دهون أقل.

وهكذا، فقد أثبت العلماء أن نقص فيتامين د يسهم في ظهور مشاكل التمثيل الغذائي وبالتالي زيادة الوزن.

بالإضافة إلى ذلك، وجد العلماء أن نقص هذا العنصر المهم يترافق مع تراكم الكوليسترول في الجسم.