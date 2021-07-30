العلماء اليابانيون يعلنون عن مقاومة سلالة "لامدا" للمناعة

تم نشر نسخة أولية من الدراسة على bioRxiv.

يشير العلماء إلى أن سلالة لامدا لها طفرة تسمح لها بـ "التهرب" من الأجسام المضادة المعادلة.

تم التعرف على نوع لامدا من فيروس كورونا لأول مرة في بيرو في عام 2020. في يوليو/تموز، أعلنت منظمة الصحة العالمية انتشار هذه السلالة في أكثر من 30 دولة، خاصة في أمريكا الجنوبية والشمالية.