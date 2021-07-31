تسجيل
10:10 GMT31 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    العلماء: يمكن الحصول على أذن بشرية من التفاح

    طبيب يحذر من خطورة التهاب الحلق والأذن الوسطى أثناء الحر

    © CC0 / pixabay
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103675/09/1036750931_0:100:1920:1180_1200x675_80_0_0_b1380248c56eeb14ae23c9791e070184.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202107311049711754-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1/

    قال طبيب الأذن والأنف والحنجرة الروسي ميخائيل أرتيمييف، إنه قد يؤدي كوب من مشروب مثلج إلى تفاقم التهاب اللوزتين المزمن ويتجلى على شكل التهاب في الحلق، ويمكن أن يحدث التهاب الأذن بعد السباحة في بركة قذرة.

    وقال لـ"سبوتنيك": "يبدو أن عبارة "الإصابة بالمرض من الحرارة" لا تقل كثيرًا عن عبارة "الإصابة بنزلة برد في البرد". بغض النظر عن مدى غرابة الأمر، في الصيف يظل خطر تفاقم بعض أمراض الأنف والأذن والحنجرة وتطورها مرتفعًا كما هو الحال في موسم البرد. كوب من مشروب مثلج يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التهاب اللوزتين المزمن ويظهر في شكل التهاب في الحلق. يساهم انخفاض حرارة الجسم في انخفاض المناعة الموضعية، والتي بدورها يمكن أن تنشط التركيز المزمن للعدوى في اللوزتين وتؤدي إلى الإصابة بالتهاب حاد. كما أن انخفاض وظائف الحماية في الجسم يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا. لحماية نفسك، من الضروري أن يتم التطعيم، لأن التطعيم هو الطريقة الأكثر فعالية وأمانًا للوقاية من الأمراض المعدية، بما في ذلك فيروس كورونا".

    وأشار إلى أنه بدون علاج كامل لالتهاب اللوزتين، فإنه يشكل خطورة على تطور المضاعفات، منها موضعي، على سبيل المثال، خراج نظير اللوزة، والتهاب الصفاق، الذي يتطلب علاجه تدخلًا جراحيًا عاجلًا، ومضاعفات لاحقة مثل تأثير التهاب اللوزتين المزمن على الأجهزة والأنظمة الأخرى. لذلك يجب على المرضى الراحة في الفراش، وشرب المشروبات الدافئة، وبكميات كبيرة، والنظام الغذائي الخفيف والمعتدل. وفي بعض الحالات، يمكن العلاج بالمضادات الحيوية، والتي من الضروري استشارة الطبيب لاختيارها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إجراء علاج الأعراض الموضعية وري اللوزتين بالأدوية المضادة للالتهابات.

    وأضاف: "ثاني أكثر مشاكل الصيف شيوعًا هي التهاب الأذن الوسطى. هناك اعتقاد خاطئ بأن التهاب الأذن الوسطى يحدث بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم. يحدث التهاب الأذن بسبب الإصابة بعدوى بكتيرية، على سبيل المثال، عند السباحة في المسطحات المائية والبحيرات والأنهار، والتي بدونها يصعب تخيل أوقات الفراغ الصيفية، تدخل المياه الملوثة والبكتيريا إلى قناة الأذن وتسبب الالتهاب".

    ووفقًا له، يمكن أن يتطور التهاب الأذن بعد رحلة طيران على متن طائرة، على سبيل المثال، إذا كان التنفس من الأنف لسبب ما صعبًا وكان الأنف مسدودًا. إذا كنت تعاني من احتقان في الأذن أثناء الطيران، فيمكنك التثاؤب أو تناول رشفة من الماء أو مص مصاصة. إذا لم يساعد ذلك واستمر الشعور بعدم الراحة في الأذن بعد الرحلة، فلا داعي للانتظار حتى يمر من تلقاء نفسه.

    وأكد: "لتخفيف التورم واستعادة التنفس، قد يوصي الطبيب باستخدام قطرات الأنف المضيقة للأوعية. بالمناسبة، بعد الاستشارة، يمكن أن تكون هذه الطريقة أيضًا وقائية إذا كنت قد واجهت مشكلة ألم الأذن في السابق أثناء الرحلة، أو إذا كان لديك صعوبة في التنفس عن طريق الأنف. عادة ينصح الطبيب بتقطير قطرات مضيق للأوعية قبل 15-20 دقيقة من إقلاع الطائرة وهبوطها، وإذا لم تساعد هذه الطريقة، فمن الضروري استشارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة بشكل عاجل لوصف العلاج".

    وشدد الطبيب على أنه في حالة وجود ألم واحتقان في الأذن، لا ينبغي للمرء أن يعالج نفسه بنفسه. في بعض الحالات، يمكن أن يكون ألم الأذن أحد أعراض أمراض أخرى، على سبيل المثال الصدمة وتمزق الغشاء الطبلي، وفي هذه الحالة يمكن أن يؤدي تقطير الأدوية في الأذن إلى الإضرار بالسمع.

    وتابع: "وبالطبع، تجدر الإشارة، بشكل منفصل، إلى علاج التهاب الأنف الحاد والتهاب الجيوب الأنفية، والذي يمكن أن يحدث أيضًا في الصيف نتيجة لرد فعل تحسسي أو عدوى فيروسية تنفسية حادة. وهناك طريقة شعبية شائعة إلى حد ما للعلاج و الوقاية، وهي شطف الأنف بالماء من البحر. فالماء، من حيث توازن الماء والملح، له تأثير مفيد على الغشاء المخاطي للأنف، لكن لا تنس أنه يحتوي أيضًا على البكتيريا الدقيقة. والماء مع البكتيريا يمكن أن يؤدي إلى تطور الالتهاب".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أتونا في هيفا أوا، ثاني أكبر جزيرة في جزر ماركيساس، بولينيزيا الفرنسية في 27 يوليو 2021
    موقف محرج لبوريس جونسون مع مظلته... أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    مع تخفيف قيود كورونا فيسبوك سيعاني من التعافي الاقتصادي العالمي
    مع تخفيف قيود كورونا "فيسبوك" سيعاني من التعافي الاقتصادي العالمي
    من هو سالم بن مبارك بن شافي.. سفير قطر الجديد في مصر؟
    من هو سالم بن مبارك بن شافي... سفير قطر الجديد في مصر؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك