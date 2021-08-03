ثلاثة أغذية تتسبب في ظهور حب الشباب

ينتج حب الشباب أساسًا عن التغيرات الهرمونية والوراثة، ولكن التغذية تلعب أيضًا دورًا. وفقًا لخبيرة التغذية البريطانية هارييت سميث، للحصول على بشرة صافية، تحتاج إلى الحد من تناول ثلاثة أطعمة: الحليب والسكر والدهون.

تعتقد الخبيرة أنه يجب التخلي عن منتجات الألبان، بما في ذلك الجبن، إذا كان هناك الكثير من الحب على الجلد. تحتاج أيضًا إلى تقليل استهلاك الأطعمة الأخرى التي تحتوي على الحليب. على سبيل المثال، شوكولاتة الحليب والكعك والبسكويت، حسب ديلي إكسبريس.

في الوقت نفسه، أثناء رفض منتجات الألبان، حثت خبيرة التغذية على البحث عن مصادر أخرى للكالسيوم وفيتامين ب 12 واليود، بما في ذلك بمساعدة المضافات الغذائية.

وقالت: "إذا اخترت تجنب منتجات الألبان، فإن اتباع نظام غذائي خالٍ من منتجات الألبان متنوع وصحي ومتوازن يمكن أن يوفر لك جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها".

حذرت سميث من أن تناول كمية كبيرة من الأطعمة السكرية في النظام الغذائي هو عامل خطر لظهور الحب على الجلد. وتذكرت أنه يجب ألا تأكل أكثر من 30 غرامًا، أو سبع ملاعق صغيرة من السكر يوميًا، وتقليل مصادر السكر الأخرى، بما في ذلك العصائر والعسل والشراب.

يمكن أن تؤدي الأطعمة الغنية بالدهون أيضًا إلى تفاقم حالة الجلد، لذلك يجب أن تحد من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة واستبدالها بالدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون والأسماك الدهنية والمكسرات والأفوكادو.