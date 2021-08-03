أربعة أطعمة يجب تجنبها بعد سن 65

يكون الجسم المتقدم في العمر أكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض والالتهابات.

لذلك، من المهم بشكل خاص مراقبة النظام الغذائي. حددت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أربعة أطعمة يجب تجنبها. يرتبط هذا بزيادة خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

يعتبر التسمم الغذائي أكثر شيوعًا وأكثر حدة لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

يوضح مركز السيطرة على الأمراض أن "كبار السن معرضون لخطر أكبر لأن المناعة تتناقص مع تقدم العمر ويصبح من الصعب على الجسم محاربة البكتيريا الخطرة".

يوصي الخبراء بأن يتجنب الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر تجنب الأطعمة الحيوانية غير المطبوخة جيدًا أو النيئة مثل لحم البقر ولحم الخنزير والدجاج والديك الرومي والبيض أو المأكولات البحرية والبراعم النيئة أو المطبوخة قليلاً، حسب موقع ميديك فوروم.

يجب عليهم أيضًا تجنب منتجات الألبان والعصائر والأجبان الطرية غير المبسترة. يلاحظ مركز السيطرة على الأمراض أن الأطفال دون سن الخامسة والأفراد الذين يعانون من نقص المناعة والنساء الحوامل يجب عليهم أيضًا تجنب هذه الأطعمة.