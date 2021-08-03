خبير يقيم المخاطر الصحية للنترات في البطيخ

قال رئيس مختبر تربية البطيخ والقرع، سيرغي سوكولوف، إن مشكلة المحتوى المحتمل للنترات في البطيخ مبالغ فيها إلى حد كبير.

أوضح الخبير في مقابلة مع قناة زفيزدا التلفزيونية في 3 أغسطس/أب، أنه لا توجد نترات في البطيخ الناضج، وبالتالي فإن استهلاك هذه المنتجات لا يشكل خطراً على الصحة.

وقال: "أنا أسمي النترات فيتامينات النمو، يتم استهلاكها أثناء نضج البطيخ. إذا كان ناضجا، لا يمكن أن يحتوي على النترات. إذا تم قطفه غير ناضج، فمن الناحية النظرية قد تبقى بعض الكمية إذا لم يتم استهلاكها أثناء النقل".

وأضاف أن الوضع يختلف مع الشمام حيث تتراكم النترات في عدد من الأصناف. وأوضح أنه من المستحيل تناول الكثير من الشمام، لأنه بطبيعته وتكوينه منتج ثقيل للمعدة.