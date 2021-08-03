"تويتر" يستعين بتقنيات من غوغل وأبل لتسهيل فتح الحسابات

أعلن تطبيق التدوين المصغر "تويتر" عن استعانته بتقنيات من غوغل وأبل، لتسهيل عمليات تسجيل الدخول إلى حساباتها.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تويتر أضاف طريقتين إضافيتين، لتسجيل الدخول إلى الحسابات حيث ستستخدم معرفات غوغل وأبل لتسجيل الدخول السهل على التطبيق، وتخطط لتفعيلها مستقبلا على إصدار الويب.

كما استخدام التقنيات الجديدة تلك من أجل إنشاء حاب جديد على تويتر.