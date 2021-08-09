خبير تغذية: اللحم أفضل مصدر للفيتامينات

يعتقد خبير التغذية الروسي، ألكسي كوفالكوف، أن اللحوم هي أفضل مصدر للفيتامينات التي يمتصها الجسم بسهولة.

في الغالب يُعتقد أن جسم الإنسان يتلقى الفيتامينات من الخضروات فقط. إلا أن الخبير أكد أن لحوم الأبقار التي تتعرض للشمس لفترة طويلة في الصيف غنية بـ"فيتامين د".

علاوة على ذلك، فهو موجود بالشكل الذي يمتصه الجسم على أفضل وجه. بشكل عام، تحتوي اللحوم على جميع الفيتامينات المعقدة التي يحتاجها الشخص، حسب وكالة الأنباء الفيدرالية.