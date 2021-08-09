تغيير طفيف في الظفر يشير إلى مشاكل في القلب

ومع ذلك، يمكن أن يكون فشل القلب الاحتقاني بنفس الخطورة. لسوء الحظ، يموت نصف المرضى في غضون خمس سنوات من التشخيص، ويعيش 30% فقط مع المرض لأكثر من عشر سنوات.

يحدث قصور القلب الاحتقاني عندما لا تستطيع غرف بطينات القلب ضخ الدم كما اعتادت. يحدث هذا عادة نتيجة فقدان المرونة في عضلات القلب أو بسبب مرض مصاحب، حسب موقع "ميديك فوروم".

على الرغم من أن ضيق التنفس وتغير معدل ضربات القلب هي الأعراض الأكثر شيوعًا المرتبطة بقصور القلب الاحتقاني، إلا أن هناك أعراضًا أقل شهرة تظهر مع تغيرات في الأظافر. هذه حالة تعرف باسم "أظافر تيري". يتحول لون معظم الظفر إلى اللون الأبيض الباهت ويوجد خط وردي عند طرفه.

وفقًا لإحدى الدراسات المنشورة في المجلة الهندية للأمراض الجلدية، فإن تغير لون الأظافر ناتج عن انخفاض تدفق الدم نتيجة عدم قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة، فضلاً عن فرط نمو النسيج الضام.