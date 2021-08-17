الأرض على موعد مع "كويكب" قد يكون خطيرا السبت المقبل

أعلنت الخدمة الصحفية لمركز "القبة السماوية" الفلكي في موسكو، اليوم الثلاثاء، أن كويكبًا من فئة "2016 AJ193" سيقترب من الأرض بتاريخ 21 أغسطس/ آب الجاري، ومن المحتمل أن يكون خطيرا، لكنه لن يشكل تهديدا حقيقيا لكوكبنا.

وأوضحت بيانات صادرة عن الخدمة الصحفية للقبة، تحصّلت عليها وكالة "سبوتنيك"، بأن "هناك فئة كاملة من الكويكبات تسمى "كويكبات قريبة من الأرض"، والكويكب "2016 AJ193" سيقترب من الأرض في أقرب مسافة ممكنة بنحو 3.4 مليون كيلومتر في 21 أغسطس الجاري. ويقدر قطر الكويكب الطائر بنحو 1.4 كيلومتر".

هذا وقد أشار العلماء إلى أنه "في التاريخ الكامل لرصد الأجسام من هذا النوع، طارت الكويكبات بالقرب من الأرض وعلى مسافات أقرب بكثير، ففي عام 2011، اقترب كويكبان بحجم 100 و360 مترا من الأرض بمقدار 384 ألف كيلومتر".

ولاحظ العلماء بأن "الشيء الأخطر هو تلك الأجرام السماوية التي لا يتتبعها علماء الفلك ولا يتعرف عليها العالم إلا بعد السقوط. هذه هي ظاهرة "تونغوسكا" و"نيزك تشيليابينسك".

وأوضح العلماء بأنه "في الحالة الأولى، كان نتيجة لانفجار هائل في إقليم حوض نهر بودكامينايا تونغوسكا، حيث تم قطع غابة على مساحة تزيد عن 2000 كيلومتر مربع، وفي الحالة الثانية، كانت نتيجة لسلسلة من الانفجارات في الهواء، أصيب السكان المحليون بجروح من الزجاج المكسور، وبالتالي، فإن الخطر هو مجرد "ضيوف من الفضاء غير متوقعين".

ويضيف العلماء: "تحدث مثل هذه الأحداث مرة واحدة تقريبا كل مئة عام".

وحسب الإفادة الإعلامية للقبة، فإنه "منذ مائة عام، كان هناك أكثر من 30 رحلة طيران قريبة، وكقاعدة عامة، تحلق جميع الكويكبات المتوقعة أمامنا دون عوائق".