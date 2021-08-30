تسجيل
12:43 GMT30 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تُظهر صورة المجهر الإلكتروني (الأجسام الزرقاء المستديرة)، والمعروفة أيضًا باسم الفيروس التاجي الجديد SARS-CoV-2، الفيروس الذي يسبب مرض COVID-19.

    دراسة: الجهاز المناعي قادر على تحصين جسم الإنسان ضد كورونا للأبد في هذه الحالة

    © REUTERS / NIAID-RML
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104508/88/1045088812_0:205:2116:1395_1200x675_80_0_0_b594a972bb67011dc8f782d08c0853a6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202108301049983769-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9/

    تتضاءل الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا بمرور الوقت، وهو الأمر الذي يخضع للملاحظة منذ وقت مبكر من الوباء، ومع ذلك تبين أن الجهاز المناعي لديه خطة احتياطية لا تعتمد على المعززات، وفقا لدراسة أجراها علماء في جامعة بنسلفانيا، التي شهد تطوير تكنولوجيا لقاحات "الرنا المرسال".

    راقب الباحثون في كلية بيرلمان للطب في الجامعة 61 شخصا لمدة ستة أشهر بعد التحصين ضد الفيروس بلقاحات "الرنا المرسال"، لاحظ الفريق العلمي أن الأجسام المضادة تنحسر تدريجيا، لكن الجرعات ولدت ذاكرة مناعية راسخة ضد فيروس "سارس كوف 2" في شكل خلايا بائية وتائية، التي زادت بمرور الوقت للمساعدة في درء الأمراض الخطيرة.

    جراثيم
    © Fotolia / Giovanni Cancemi
    علماء: المناعة الطبيعية أقوى بكثير من لقاح "فايزر" في الحماية ضد متغير "دلتا"

    قال جون ويري، مدير معهد علم المناعة، الذي يعمل في نفس الكلية مع رائد تقنية الرنا المرسال درو وايزمان: "ربما كان ذلك مفاجئا بعض الشيء". صدر البحث في 23 أغسطس/ آب قبل مراجعة النظراء والنشر، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".

    القلق من أن لقاحات "كوفيد" توفر حماية أضعف ضد "سلالة دلتا" الأكثر قابلية للانتقال في البلدان التي بدأت التحصين مبكرا، دفع السلطات الصحية إلى النظر في تقديم جرعات ثالثة لتعزيز مستويات الأجسام المضادة.

    قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة، إن إدارته تدرس ما إذا كانت ستبدأ في تقديم جرعات لقاح إضافية في أقرب وقت بعد خمسة أشهر من تلقي جرعة ثانية.

    رغم أن الجرعة الثالثة تعد بتعزيز الأجسام المضادة وجعلها أفضل في منع الفيروس لفترة أطول، فإن الجسم لديه دعمه الطبيعي الخاص للدفاع ضد "كوفيد 19" حتى عند انخفاض مستويات الأجسام المضادة المنتشرة، كما قال ويري.

    وأضاف: "في حالة تضاؤل ​​الأجسام المضادة وإصابتك ببعض العدوى، فلديك خلايا ذاكرة (ب) هناك للتجديد أو الاستجابة بسرعة كبيرة لإنتاج أجسام مضادة جديدة معادلة".

    تحجب الأجسام المضادة الموجودة على الأسطح المخاطية المبطنة للأنف والحنجرة الفيروس التاجي عند منفذ دخوله، مما يمنعه من التسبب في العدوى، لكن مع تلاشي الأجسام المضادة الواقية هناك، فمن المرجح أن تنتشر العدوى - على الأقل حتى يتم تحفيز أجسام مضادة جديدة استجابة لذلك.

    وجدت مجموعة ويري أن خلايا الذاكرة البائية الناتجة عن لقاحات الرنا المرسال التي تصنعها شركة "مودرنا" و"فايزر" بدت أفضل في منع متغيرات الفيروس بما في ذلك "ألفا" و"بيتا" و"دلتا"، مقارنة بتلك المنتجة استجابة للإصابات الخفيفة.

    صورة مجهرية إلكترونية لعينة من مريض، لجزيئات فيروس SARS-COV-2، والمعروفة أيضًا باسم الفيروس التاجي الجديد كورونا، الفيروس الذي يسبب مرض Covid-19.
    © REUTERS / NIAID-IRF
    ما الفرق بين السلالة والمتغير والطفرة؟ دليلك لفهم أسلحة فيروس كورونا

    بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على مستويات عالية من الخلايا التائية التي يسببها اللقاح - وهي نوع من خلايا الدم البيضاء القادرة على العثور على الخلايا المصابة بالفيروس وقتلها - بعد ستة أشهر، ما يزيد الحماية.

    تساعد النتائج هذه النتائج بحسب "بلومبيرغ"، في تفسير سبب استمرار فعالية التحصين في الحماية من عدوى "كوفيد" الشديدة ومعدلات دخول المستشفيات والوفاة حتى مع حدوث المزيد من حالات العدوى.

    قال ويري: "نشهد انخفاضا في الفعالية عندما تقيس فقط ما إذا كان الناس سيصابون بالعدوى، ولكن حقا هناك مناعة قوية بالنظر إلى نتائج العدوى الشديدة. هذا يتناسب مع فكرة أن الأجسام المضادة المنتشرة ستحميك من العدوى، لكن خلايا الذاكرة البائية وخلايا الذاكرة التائية، في حين أنها قد لا تقضي على وجود الفيروس في الأنف، فإنها في الواقع ستمنع المرض الشديد".

    وأضاف بالقول إن النسخ الاحتياطية المناعية ستقلل أيضا من مدة أعراض "كوفيد"، وتمنع التدهور، وتقلل من احتمالية نقل عدوى فيروس كورونا إلى أشخاص آخرين، متابعا: "الأشخاص الملقحون لا يؤججون هذه النار في الحقيقة. إن الأشخاص غير المطعمين هم من يفعل ذلك، لذا هذا سبب إضافي للحصول على التطعيم".

    انظر أيضا:

    "هذا من المحرمات"... طبيب ينصح بما لا يمكن تناوله قبل التطعيم ضد كورونا
    عالم أوبئة: ينبغي تلقيح 90% من البشر ضد كورونا للوصول إلى مناعة القطيع
    انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في روسيا
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    قبلة زوجين حديثين وهما يرتديان كمامة خلال أول حفل زفاف جماعي منذ ظهور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في ليما، بيرو 28 أغسطس 2021
    أصغر وأكبر زوجين في أضخم زفاف جماعي في بيرو
    أوركسترا طالبان
    أوركسترا "طالبان"
    معلومات عن الجيشين الجزائري والمغربي
    معلومات عن الجيشين الجزائري والمغربي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك