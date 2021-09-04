تسجيل
11:49 GMT04 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    كأس من الشاي مع النعنع

    دراسة صينية تكشف عن فوائد خارقة للشاي

    © CC0
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102657/39/1026573942_0:100:1920:1180_1200x675_80_0_0_a9814f6803a19673823f7b57852f284e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202109041050035230-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%8A/

    كشفت نتائج دراسة صينية حديثة عن أن شرب كوب من الشاي يسبب فوائد خارقة للإنسان.

    وأكد الباحثون من جامعة بكين تجارب أن شرب الشاي يعزز القدرات العقلية، كما أنه يحسن الأداء في المهام الإبداعية.

    ولمعرفة ذلك، أجروا تجارب ما إذا كان شرب الشاي قد يحسن قدرة الإنسان على أداء ما يسمى بالتفكير المتقارب، وهو الذي يستخدم من أجل حل المشكلات التي يمكن من خلالها استنتاج الحل، من خلال تطبيق سلسلة من القواعد المحددة جيدا والتفكير المنطقي.

    الشاي الأبيض
    © Photo / Pixabay//StockSnap
    3 أنواع من الشاي تطيل العمر
    وتشير نتائج الدراسة المنشورة في دورية "Food Quality and Preference" العلمية إلى أن شرب الشاي المعتاد قد يأتي بفوائد معرفية، إلى جانب مزايا صحية تشمل حياة أطول.

    وأوضح معد الدكتور لي وانغ من جامعة بكين: "تشير نتائجنا إلى أن الشاي يمكن أن يساعد في تحسين الأداء العقلي عند مواجهة مهمة صعبة بشكل خاص".

    وأضاف أن الشاي "يساعد الناس أيضا على الاستمرار في هذه المهمة دون الشعور بإرهاق".

    كما لفتت الدراسة إلى أن من يشربون الشاي بشكل معتاد يتمتعون بفوائد معرفية أكبر بالمقارنة مع من يشربونه في بعض الأوقات.

    وفي الدراسة، قام الباحثون بإجراء تجارب على 100 فرد كلفوهم جميعا إما باستكمال مهام ربط الكلمات أو حل الألغاز، والتي تم تحديدها بدرجات متفاوتة من الصعوبة.

    وتم منح كل متطوع في التجارب خيارا بشرب كوب من الماء أو كوب من شاي ليبتون الأسود، وتم تسخين كلاهما إلى درجة حرارة 42 درجة مئوية.

    وعثر الفريق في النهاية أن من شربوا الشاي كان أداؤهم أفضل من أولئك الذين شربوا الماء، عندما أدوا مهمة إبداعية بمستوى عال من الصعوبة.

    كما وجد الباحثون أن من شربوا الشاي كانوا سعداء ومهتمين أكثر بالمهمة أكثر من الذين شربوا المياه.

    وخلصت الدراسة أن نتائجها تملك أهمية عملية مهمة بالنسبة للذين يمارسون أعمالا إبداعية أو من هم أكثر عرضه للإصابة بالإرهاق.

    ورغم ذلك، فإن فوائد كوب من الشاي كانت هامشية فقط عندما كان التحدي المطروح يحمل مستوى أقل في الصعوبة.

     

    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة

    انظر أيضا:

    ماذا يحدث لجسمك إذا شربت الشاي الأخضر كل يوم؟
    5 فوائد صحية لشرب الشاي الأخضر يوميا
    صنف من الشاي يجنبك مرضا يفتك بـ32% من البشر كل عام
    ارتفاع سعر القهوة والشاي بسبب ثلوج البرازيل... فيديو
    "أبرزها الثوم والشاي الأخضر"... أفضل 10 أطعمة تحسن صحة الرئتين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الأشقاء الذين وصلوا من أفغانستان مع عائلاتهم في خيامهم المؤقتة بالقرب من محطة للسكك الحديدية في شامان، باكستان 1 سبتمبر 2021
    النزوح الأفغاني العظيم
    الهوية الأوروبية في خطر
    الهوية الأوروبية في خطر
    أفغانستان - كنز من المعادن
    أفغانستان كنز من المعادن
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك