"تويتر" يختبر 4 رموز تعبيرية جديدة على التغريدات

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق "تويتر" يختبر حاليا 4 رموز تعبيرية جديدة على التغريدات بجانب زر "الأعجاب".

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "تويتر" سيضيف بجانب زر الأعجاب الشهير "القلب"، رموزا تعبيرية كردود للفعل، خلال الأيام المقبلة.

#Twitter tests four new emoji Tweet reactions alongside 'Like'//

Twitter prueba cuatro nuevas reacciones de tweets, más allá del tradicional 'like' https://t.co/hBVVDCMvjf #Tech pic.twitter.com/a0J6AEwnS1 — Juan Garzon (@onegarzon) September 9, 2021

​وجاءت أبرز تلك الرموز التعبيرية الجديدة رموز "دموع الفرح"، و"الوجه المفكر"، و"يد التصفيق"، و"الوجه الباكي".

وتساعد ردود الفعل الجديدة مستخدمي تويتر على إظهار شعورهم بشكل أفضل في المحادثات.