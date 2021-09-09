"تويتر" يختبر 4 رموز تعبيرية جديدة على التغريدات

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "تويتر" سيضيف بجانب زر الأعجاب الشهير "القلب"، رموزا تعبيرية كردود للفعل، خلال الأيام المقبلة.
#Twitter tests four new emoji Tweet reactions alongside 'Like'//— Juan Garzon (@onegarzon) September 9, 2021
Twitter prueba cuatro nuevas reacciones de tweets, más allá del tradicional 'like' https://t.co/hBVVDCMvjf #Tech pic.twitter.com/a0J6AEwnS1
وجاءت أبرز تلك الرموز التعبيرية الجديدة رموز "دموع الفرح"، و"الوجه المفكر"، و"يد التصفيق"، و"الوجه الباكي".
وتساعد ردود الفعل الجديدة مستخدمي تويتر على إظهار شعورهم بشكل أفضل في المحادثات.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)