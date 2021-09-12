غوغل تضيف خيارات تخزين جديدة في خدماتها السحابية

أضافت شركة "غوغل" الأمريكية خيارات تخزين جديدة في خدماتها السحابية المعروفة باسم "غوغل وان".

وأوضحت "غوغل"، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تلك الخيارات الجديدة ستكون مخصصة لأصحاب الدخول المتوسطة، حيث ستمنح المستخدمين خيارا للتخزين يصل إلى 5 تيرابايت مقابل 25 دولارا شهريا، أو 250 دولارا سنويا.

Google One adds a middle-ground 5TB storage plan https://t.co/kH21PL8031 pic.twitter.com/tpCaRlnAQy — Tech News Tube (@TechNewsTube) September 12, 2021

​كما تشجع "غوغل" في إعلانها الجديدة إضافة أفراد العائلة الواحدة على حساب "غوغل وان"، بحيث يستفيد معظمهم من هذا العرض.

وكانت غوغل قد أنهت خيار التخزين المجاني غير المحدود عبر تطبيقها للصور بداية من شهر يونيو/حزيران الماضي.