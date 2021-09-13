تقارير تكشف موعد إطلاق "أندرويد 12" رسميا

ونقل موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، عن مصادر قولها إن نظام "أندرويد 12" سيُطلق على جميع الهواتف في 4 أكتوبر/تشرين الأول.

ومن المقرر أن يبدأ أصحاب هواتف "بيكسل" الحصول على ترقية "أندرويد 12" بدءا من اليوم الاثنين.

The Android 12 stable update may be released on October 4, as that's when Google plans to release to AOSP. This tentative release date was also mentioned by a 3PL. pic.twitter.com/PMN802gQj0 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 12, 2021

​ويبدو أن "غوغل" تخطط لإطلاق "أندرويد 12" بالتزامن مع إطلاقها هاتف "بيكسل 6"، خلال شهر أكتوبر المقبل.

يتضمن تحديث "غوغل" الجديد في "أندرويد 12" تغييرات كبيرة في التصميم، حيث يتم استغلال المساحة بشكل أفضل لاستخدام منبه الوقت بصورة أسهل، كما يمنح المستخدم مرونة أكبر في تغيير التوقيتات التي يريد تذكيره بها على مدار اليوم والأسبوع والشهر.

كما سيدعم خيارات خلفيات ملونة مختلفة للتطبيق، وكذلك أنماط أصوات متعددة وطرقا أسهل لإيقاف وتعطيل المنبه من دون أن يسبب إزعاج للمستخدم.