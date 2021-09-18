علماء روس يصنعون أخيرا الذهب "النبيل" في المختبر

استطاع علماء روس تصنيع جزيئات الذهب في المخبر وحصلوا على براءة اختراع رسمية بهذا الاكتشاف الكبير الذي قد يوفر بدائل رائعة في عالم استخدامات الذهب المتنوعة.

ويعتبر الذهب من المعادن النبيلة، حيث يدخل في تصنيع المجوهرات الثمينة، لكنه يدخل أيضا في الكثير من الصناعات الدقيقة حول العالم.

ويستخدم المعدن ذو اللون الأصفر الجميل في الاستخدامات الإلكترونية بشكل واسع كما يستخدم في صناعة أشباه الموصلات والحواسيب العملاقة والخوادم ووصلات الألياف الضوئية وغيرها الكثير.

وبحسب الخدمة الفيدرالية الروسية للملكية الفكرية، منح العلماء براءة اختراع للتقنية الجديدة المبتكرة، حيث استطاع الفريق إنتاج جسيمات نانوية كروية من الذهب يبلغ قطرها حوالي 5 نانومتر مع انتشار ضئيل للغاية للقيم.

وتتمثل الآلية التي اتبعها العلماء بحسب موقع الوكالة الفيدرالية الروسية، بملء قنوات معدن الكريسوتيل، وهو نوع من الأسبستوس، بمحلول من رباعي كلوروورات الهيدروجين، ويُجفف المحلول ويُسخن ويُحفظ في درجات حرارة عالية.

ثم يتم معالجة الكريسوتيل ويذوب بمركز حمض الهيدروكلوريك وحمض الهيدروفلوريك، ويتم وضع المنتج في جهاز طرد مركزي ويغمر بعد ذلك بمحلول كيميائي.

وتترسب في نهاية هذه العملية جسيمان نانوية من الذهب حيث من الممكن أن تدخل هذه العملية في العديد من الصناعات في المستقبل خصوصا في الصناعات الإلكترونية وغيرها.