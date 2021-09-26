تناول السبانخ يقي من سرطان القولون

أظهرت دراسة جديدة أجراها علماء في مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس أن تناول السبانخ قد يمنع الإصابة بسرطان القولون. هذا النوع من السرطان هو الرابع الأكثر شيوعًا.

أجرى الباحثون تجربة على الحيوانات المصابة بداء السلائل الورمي الغدي العائلي لمعرفة كيفية تأثير السبانخ على تطور سرطان القولون. يتسبب هذا المرض في حدوث أورام حميدة متعددة في القولون. تم تغذية الحيوانات بالسبانخ المجففة بالتجميد لمدة 26 أسبوعًا.

أظهرت نتائج الدراسة، التي نُشرت في مجلة Gut Microbes ، أن الحيوانات التي أكلت السبانخ كان لها نشاط كبير مضاد للأورام في القولون والأمعاء الدقيقة. وجد الباحثون أن قمع الورم عن طريق السبانخ مرتبط بزيادة تنوع ميكروبيوم الأمعاء والتغيرات في التعبير الجيني.

قال رودريك داشوود ، المؤلف الرئيسي للدراسة: "أظهرت دراستنا أن السبانخ قد يساعد في الوقاية من السرطان لدى المرضى المصابين بداء السلائل الورمي الغدي العائلي ويؤخر الحاجة إلى استئصال القولون والعلاج الدوائي طويل الأمد. نعتقد أيضًا أن تناول السبانخ يمكن أن يحمي الأشخاص الذين لا يعانون من هذه الحالة الوراثية".

يوصي الخبراء بتحسين النظام الغذائي عن طريق إضافة المزيد من الأطعمة الصحية إليه لمنع تطور السرطان: الفواكه، والخضروات، بما في ذلك الأوراق، والحبوب الكاملة، وما إلى ذلك أيضًا، يجب أن يخضع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا لفحوصات القولون بانتظام.