ظهور مشكلة في هواتف "آيفون 13" مرتبطة بتطبيق "إنستغرام"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن عددا من المستخدمين اكتشفوا ظهور مشكلة في هواتف "آيفون 13" الجديدة مرتبطة بتطبيق "إنستغرام".

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن تطبيق "إنستغرام" يتوقف عن العمل بصورة مفاجئة على هواتف "آيفون 13" ونظام تشغيل "آي أو إس 15".

وأقرت إدارة "إنستغرام" بوجود خطأين مزعجين في التطبيق أحدهما يؤدي إلى نشر "القصص" دون صوت، بالإضافة إلى مشكلة أخرى مرتبطة بتخطيطات إنستغرام.

وأشارت إدارة إنستغرام إلى أنها ستطرح تحديثا جديدة لمعالجة الخطأين على هواتف "آيفون 13" ونظام تشغيل "آي أو إس 15".