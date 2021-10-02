أطعمة تسبب ارتفاع ضغط الدم

تحدث سيرغي إيفانوف، طبيب القلب الروسي، في مقابلة مع صحيفة "بارلامينتسكايا غازيتا" التي يمكن أن يؤدي استخدامها إلى ارتفاع ضغط الدم.

ووفقا له، من الضروري تناول كميات أقل من الملح في الطعام، وعدم إساءة استخدام المنتجات شبه المصنعة، لأن وزن الجسم الزائد يؤدي إلى المرض.

وأوضح إيفانوف: "إذا تحدثنا عن المنتجات غير الصحية، فهي، عادة، أرخص: النقانق التي تحتوي على الكثير من الدهون والشيشبرك".

نصح طبيب القلب بالتخلي عن الإفراط في تناول الكربوهيدرات "السريعة" لأنها تثير مرض السكري من النوع الثاني.

قال الطبيب: "تحتاج أيضًا إلى تناول أطعمة أقل تحتوي على دهون حيوانية".

وحث إيفانوف على تضمين اللحوم والأسماك والخضروات الغنية بالبروتينات الكاملة في النظام الغذائي.