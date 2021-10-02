أطعمة تمنع خسارة الوزن

وفقًا للخبيرة، فإن أكبر ضرر في عملية إنقاص الوزن هو الأطعمة التي تحتوي على نسبة وفيرة من الملح والجلوتامات أحادية الصوديوم والمواد الحافظة. يمكن أن تكون هذه حبوب الإفطار ومختلف البسكويت ورقائق البطاطس.

كما أوصت بتقليل استهلاك الخضار التي تعتبر مصدرًا للسكر والنشا. من بينها الجزر وبعض أنواع الملفوف: الملفوف الأبيض والقرنبيط وملفوف بروكسل. كن حذرا مع الخوخ والمشمش. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للخبيرة، لا ينبغي إساءة تناول العدس والبقوليات، وكذلك الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز في التركيبة، وتثير انتفاخ البطن.

بالإضافة إلى ذلك، توصي بالتركيز على الحبوب الكاملة.

وقالت لوكالة سبوتنيك: "الحبوب الكاملة مفيدة لك، لكنها تحتوي على الكثير من الألياف التي تساهم في تكوين الغازات. اشرب الكثير من الماء ودرب جسمك تدريجيًا على الألياف والحبوب الكاملة". وأكدت كالين أن السوائل تساعد الطعام على التحرك عبر الجهاز الهضمي ويمنع الانتفاخ.