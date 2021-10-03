قوة غامضة... العلماء يدرسون تأثير القمر على نوم الإنسان

لقد ثبت أنه كلما نام الشخص بشكل أفضل، شعر بصحة أفضل، لكن بالمقابل، فإن قلة النوم أو الإفراط فيه يمكن أن يثير أمراضًا شديدة لا يمكن علاجها دائمًا، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

ينصح الخبراء بمراقبة نوعية وكمية النوم بعناية، والنوم في الوقت المحدد وعدم الاستيقاظ بعد فوات الأوان. كما اكتشف العلماء مؤخرًا، عدم قدرة الشخص دائما على القيام بذلك.

جسم سليم في نوم صحي

حذر الباحثون من أن ليلة واحدة بلا نوم يمكن أن تضر بصحتك بشكل سيئ مثل ستة أشهر من اتباع نظام غذائي غني بالدهون. فكلاهما يقلل من تحمل الجسم الطبيعي للغلوكوز ويؤديان إلى حالة ما قبل السكري. بالإضافة إلى ذلك، فإن اليوم دون نوم يزيد بشكل كبير من كمية بروتين "تاو" في الدم، وهو مؤشر لمرض الزهايمر.

ومن بين عواقب قلة النوم النوبات القلبية والسكتات الدماغية وضعف الانتباه والوزن الزائد والميل المتزايد إلى العصاب.

لذلك، يجب على المرء أن يتجنب الإجهاد الشديد، وينام في الوقت المحدد ويقضي ما لا يقل عن ثماني ساعات في اليوم في السرير.

مع الذكر، أنه من المستحيل تعويض نقص النوم بالنوم في عطلة نهاية الأسبوع.

ومع ذلك ، يمكن أن تكون كل هذه التوصيات عديمة الفائدة تمامًا. كما اتضح، تتأثر مدة النوم بشيء لا يتحكم فيه الشخص، هو الدورات القمرية.

اكتمال القمر

كان أول من تحدث عن هذا هم العلماء السويسريون، الذين نشروا بيانات في عام 2013 تفيد بأن البالغين ينامون بمعدل 20 دقيقة أقل من المعتاد عند اكتمال القمر.

علاوة على ذلك، يزداد وقت النوم بمقدار 5 دقائق، ويصبح النوم نفسه أكثر تقطعًا، وينخفض ​​مستوى الميلاتونين في الجسم بشكل كبير.

هذه كانت نتائج ملاحظات 33 متطوعًا تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 74 عامًا، الذين قضوا الليل خلال فترات معينة من الدورة القمرية (إجمالي 64 يومًا) في مختبر مجهز خصيصًا لفحص النوم.

بعد شهر، تم التوصل إلى هذه الاستنتاجات من قبل علماء نوم من سويسرا أيضا، وكذلك من ألمانيا وهولندا. وأشاروا إلى أن العينة المكونة من 33 شخصًا صغيرة جدًا، وأن التجربة نفسها غير قابلة للتكرار تقريبًا.

لاحظ العلماء السويسريون وجود علاقة بين نوعية النوم ومراحل اكتمال القمر. لذلك، عند اكتمال القمر، زاد الوقت الذي يستغرقه المتطوعون للنوم بمعدل خمس دقائق، وتم تقليل مدة نومهم بمقدار 20 دقيقة، وأصبح النوم نفسه أكثر تقطعًا.

يبدو أن نقطة الخلاف قد تم وضعها في ثلاث سنوات من قبل فريق دولي من العلماء، لعدة أشهر (28 دورة قمرية)، مع مراقبة 5800 طفل تتراوح أعمارهم من 9 إلى 11 عامًا من 12 دولة.

بالإضافة إلى طول فترة النوم ليلاً ومستوى النشاط البدني، أخذنا في الاعتبار الجنس ومؤشر كتلة الجسم ودخل الأسرة وحالتها الاجتماعية والثقافية".

والنتيجة لا لبس فيها: "لم تتأثر أطوار القمر بأي شكل من الأشكال. فعند اكتمال القمر، ينام الأطفال بمعدل 5 دقائق أقل من القمر الجديد. ومع ذلك، كما لاحظ مؤلفو العمل، فقد كان ذلك انحرافًا بنسبة 1% عن المتوسط. وقد يُعزى هذا إلى حجم العينة الكبير والقوة الإحصائية العالية للدراسة.

قوة ضوء القمر

في يناير من هذا العام، استؤنفت المناقشة بقوة متجددة. وصرح علماء الأعصاب من جامعة واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية أن المراحل القمرية يمكنها بالفعل تغيير مدة النوم ووقت النوم، ويمكن تفسير ذلك ببساطة من خلال كمية الضوء من القمر الصناعي للأرض، الذي يكثر عندما يكون القمر بدرا.

تضمنت الدراسة مجموعتين مختلفتين للغاية من الناس. الأول من ممثلي شعب توبا الذين يعيشون في شمال شرق الأرجنتين. حيث لم يكن البعض منهم على دراية بالكهرباء على الإطلاق - فهم يعيشون نفس أسلوب حياة أسلافهم منذ عدة قرون.

بينما تتكون المجموعة الثانية من طلاب من سياتل، وهي مدينة كبيرة في أمريكا الشمالية، تتألق شوارعها العديد من الفوانيس واللافتات في الليل.

لعدة أشهر، كان المتطوعون يرتدون باستمرار أجهزة على معصمهم تقيس النشاط الليلي ومراحل النوم.

اتضح أنه في أيام معينة من الدورة القمرية، كان لدى جميع المشاركين في الدراسة نفس أنماط النوم والاستيقاظ تقريبًا.

قبل أيام قليلة من اكتمال القمر، بدأوا في النوم في وقت لاحق والنوم لفترة أطول. نتيجة لذلك، مع القمر المستدير ، وصلت مدة النوم إلى الحد الأدنى.

وبحسب مؤلفي الدراسة بين المجموعتين تبين أنه، تحت ضوء البدر، يمكنك الاستمرار في ممارسة الأعمال التجارية إذا لم يكن لديك وقت خلال النهار.

القمر يفضل الرجال على النساء

في نهاية سبتمبر، تم تأكيد هذه النتائج، وإن كانت جزئية، من قبل علماء سويديين.

لاحظوا ما يقرب من 900 متطوع، تتراوح أعمارهم بين 22 و 81، أن الكثيرين ينامون أقل أثناء اكتمال القمر. ولكن يكون تأثير ذلك على الرجال فقط.

أظهر تحليل البيانات التي تم الحصول عليها أنه مع تقدم اكتمال القمر، انخفضت جودة النوم لدى الرجال بنسبة 3.4% ، بينما زاد وقت الاستيقاظ بنحو 20 دقيقة في اليوم. كما تم تسجيل اضطرابات في مراحل النوم لديهم.

في الوقت نفسه، لم يتم ملاحظة أي شيء من هذا القبيل على النساء، على الرغم من انخفاض النوم لدى بعضهن، أثناء اكتمال القمر، بمقدار 12 دقيقة.

غموض

وكتعليق على الموضوع، قال ميخائيل بوليوكتوف، الأستاذ المساعد في قسم الأمراض العصبية وجراحة الأعصاب في جامعة "سيتشينوف"، في محادثة مع وكالة "سبوتنيك": إن الدراسة السويدية تبدو مقنعة تمامًا، ومع ذلك، من الضروري إجراء بحث استعادي (بناءً على تحليل البيانات التي تم الحصول عليها بالفعل)، ولكن بحثًا مستقبليًا (مع مجموعة تدريجية من البيانات).

وأضاف: "لم يقم أحد بهذا حتى الآن... المؤلفون أنفسهم، وحتى أسلافهم، لا يستطيعون تفسير هذه الظاهرة، وبالتالي إن الافتراض القائل بأن التغيير في وهج القمر الضعيف للغاية يؤثر على نوعية النوم أمر مشكوك فيه للغاية".

على أي حال، فإن أخصائي علم النوم نفسه، وخلال ممارسة مهنته، لم يصادف المرضى الذين يعتقد أن نوعية نومهم تعتمد على مراحل اكتمال القمر.