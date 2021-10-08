دراسة: مشروبات الحمية الغازية ذات مفعول عكسي

قد تكون النتائج المرجوة في مشروبات الدايت وعدًا كاذبًا لبعض محبي المشروبات الغازية، صحيح أنها تقدم نكهة ومذاق المشروبات الغازية بدون السعرات الحرارية، ولكن الأبحاث الجديدة تظهر أنها يمكن أن تزيد الشعور بالجوع.

وتضيف دراسة نُشرت على مجلة "جاما نيتوورك أوبن" الطبية إلى الأدلة على أن المشروبات المصنوعة من السكرالوز قد تحفز الشهية، على الأقل لدى بعض الأشخاص، وتقدم الدراسة بعض الدلائل على السبب.

تقول كاتي بيج، مؤلفة الدراسة، وهي طبيبة متخصصة في أمراض السمنة بجامعة جنوب كاليفورنيا: "وجدنا أن الإناث والأشخاص الذين يعانون من السمنة لديهم نشاط مكافئ أكبر للدماغ" بعد تناول المحليات الاصطناعية.

وانخفض لدى المجموعتين الهرمون المثبط للشهية، وتناولوا المزيد من الطعام بعد تناول المشروبات التي تحتوي على السكرالوز، أكثر منه بعد المشروبات المحلاة بالسكر العادية. في المقابل، وجدت الدراسة أن الذكور والأشخاص ذوي الوزن الصحي لم يكن لديهم زيادة في نشاط مكافأة الدماغ أو استجابة الجوع، مما يشير إلى أنهم لا يتأثرون بنفس الطريقة.

تقول سوزان سويذرز، عالمة السلوك في جامعة بوردو، والتي لم تشارك في الدراسة الجديدة ولكنها راجعت النتائج، إن هناك بحثًا مستمرًا حول الطرق المعقدة التي قد تؤثر بها المحليات الصناعية على التمثيل الغذائي والوزن.

وتضيف سويذرز: "تتوافق هذه النتائج مع الأنماط التي رأيناها بالفعل في مختبري في دراسات على الحيوانات".

يذكر أن إحدى الفرضيات هي أنه ليس المُحلي الاصطناعي نفسه له تأثير مباشر على الجسم، وإنما الفكرة هي أن المحليات الصناعية قد تربك الجسم عن طريق خداعه للاعتقاد بأن السكر قادم.