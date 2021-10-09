الاحتباس الحراري يمكن أن يؤدي إلى استيقاظ فيروسات خطيرة على الحياة

يعتقد راي كوون تشونغ، الحائز على جائزة نوبل للسلام، أن تغير المناخ قد يؤدي إلى ظهور فيروسات خطيرة جديدة نتيجة ذوبان الجليد الذي يسهله الاحتباس الحراري.

وفقًا للمتخصص، نظرًا لتغير المناخ، من المتوقع أن تستيقظ فيروسات جديدة للحياة. قد يكون السبب في ذلك هو ذوبان الجليد في منطقة التربة الصقيعية، لكن البشرية الآن لا تعرف ما هي مسببات الأمراض التي قد تظهر نتيجة لذلك.

وفي هذا الصدد، دعا تشونغ في مهرجان NAUKA 0+ إلى زيادة الجهود الشاملة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. للقيام بذلك، من الضروري الانتقال إلى إدخال مبادئ اقتصاد "المناخ" مع التزام الدول بدفع تكاليف انبعاثات الكربون الناتجة في الغلاف الجوي.

أبلغ المجتمع العلمي سابقًا عن العلاقة بين الذوبان المتسارع للجليد قبالة سواحل روسيا وكندا مع تفشي الطاعون بين الفقمة والحيوانات الأخرى التي تعيش في القطب الشمالي والمناطق المجاورة. انتشرت الأوبئة في مناطق خالية من الجليد في المحيط.