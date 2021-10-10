خبير: "دلتا" قد يكون آخر تحور لفيروس كورونا

يعتقد الخبير الروسي، يفغيني كونين، أن سلالة "دلتا" من فيروس كورونا التي هيمنت على العالم في الفترة الأخيرة، قد تكون آخر تحور للفيروس.

وبحسب كونين، فإن هذا الخيار "يمثل بلا شك جزيرة استقرار، لكن هناك سؤال - هل سيبقى كذلك أم سيحل محله آخر. آلية التكيف الخاصة بالفيروس معقدة للغاية، ولكن كلما تكيفت مع السكان، زادت صعوبة الصعود إلى أعلى".

وأوضح لوكالة "سبوتنيك" أنه "في ظل ظروف التطعيم، يركز الفيروس قدرته على اختراق الدفاع في المقدمة، لكن هذا يرتبط ببعض الصعوبات - من الصعب الحفاظ على قدرة عالية على الارتباط بالمستقبلات، أي الانتشار السريع. وفي نفس الوقت "الهروب" بشكل فعال من الأجسام المضادة. لذلك، فإن فرص حدوث مثل هذه الطفرات ليست عالية جدًا".

وأضاف: "لا أريد أن أقول إن هناك سببًا للتفاؤل وأي ثقة في أن متحور دلتا هو ذروة تطور هذا الفيروس، ولكن من الممكن تخيل مثل هذا الوضع في المناظر الطبيعية الجبلية التي تعكس الأمراض من هذه الفيروسات، ارتفع الفيروس إلى مستوى معين، ومن أجل الوصول إلى مستوى أعلى، يحتاج إلى عبور الوديان الواسعة. قد لا يحدث هذا أبدًا ...".

كما أكد الخبير، ليس هناك يقين من أن فيروس كورونا لن ينتقل إلى مستوى جديد من التطور، ولكن لا يوجد سبب للتنبؤات الأكثر كآبة.

وفي الوقت نفسه، يعتقد عالم آخر أن كورونا يمكن أن يتحور ويسبب وباءً جديدًا. على سبيل المثال، إذا ذهب إلى الحيوانات، ثم عاد للإنسان مرة أخرى.