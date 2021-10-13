خبراء ينصحون باتباع 4 عادات لتخفيف الوزن

كشفت مجموعة من الاختصاصيين مؤخرا عن أهم العادات التي يفترض اتباعها للحصول على نتائج مثلى أثناء القيام بحمية فقدان الوزن.

ونشر موقع "إيت ذيس" باقة تضم أهم 4 توصيات لتحقيق الاستفادة القصوى من برنامج الحمية:

تناول الألياف والبروتين بشكل أكبر:

يخطئ الناس أحيانًا في التركيز فقط على تقليل السعرات الحرارية بدلاً من التركيز على جودة الأطعمة الغنية بالمغذيات التي يستهلكونها، ما قد يجعلهم يشعرون بالجوع المفرط.

ولكن وفقًا لإيمي جودسون مؤلف كتاب "ذا سبورتس نيوترشن" فإن الحصول على وجبات كافية تحتوي كل من الألياف والبروتين يمكن أن يساعدك على تحقيق أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن.

ويضيف جودسون: "يساعد هذا المزيج على استقرار نسبة السكر في الدم من خلال مساعدتك في إدارة مستويات الطاقة وأحجام الوجبات" ويضيف: "لأن كلاً من الألياف والبروتينات يبطئان عملية الهضم، وبالتالي ستشبع بشكل أسرع وستظل ممتلئًا لفترة أطول من الوقت".

تعلم تحضير طعامك في المنزل:

يعد تناول الطعام خارج المنزل من أصعب تحديات فقدان الوزن، فعندما تكون في مطعم أو تطلب وجبات سريعة، يصبح التحكم في ما تأكله أكثر صعوبة.

وتمنحك عادة القيام بطهي الطعام الخاص بك تحكمًا كاملاً في المكونات التي تضعها في جسمك، مثل طهي الدجاج والبروكلي في المنزل بدلاً من طلبها للوجبات السريعة، والتي ستحتوي تلقائيًا على المزيد من الصوديوم والدهون والسكر.

شرب ماء أكثر:

هذه واحدة من أسهل النصائح التي يجب إضافتها إلى خطة إنقاص الوزن، شرب الكثير من الماء ليس مفيدًا لصحتك العامة فحسب، بل يمكن أن يساعدك أيضًا في تجنب المشروبات المضرة مثل المشروبات الغازية السكرية والشاي المثلج المحلى والمشروبات الأخرى التي يمكن أن تتسلل إلى الكثير من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمياه أيضًا أن تبقيك ممتلئًا لفترة أطول.

الحصول على قسط كاف من النوم:

ويمكن أن يؤدي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم إلى تناول المزيد من الوجبات الخفيفة على مدار اليوم، وقد أظهرت الدراسات أنه قد يفضي إلى تناول وجبات خفيفة من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر والدهون.

وينصح للحصول على نوم أفضل، بمحاولة القراءة، والتمدد، وتعتيم الأضواء، والامتناع عن استخدام الشاشات الالكترونية قبل النوم بحوالي 30 إلى 60 دقيقة.