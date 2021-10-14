علامتان غير واضحتان تدلان على مرض خطير

حددت مجموعة من الباحثين من كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة علامتين خفيتين لمرض الكبد الدهني غير الكحولي. تم نشر المعلومات المقابلة في صحيفة إكسبرس.

قد يشير إصفرار الجلد، الذي يحدث على خلفية زيادة البيليروبين في الدم، إلى وجود مشكلة. يرجع التركيز العالي للصبغة الصفراوية إلى انسداد القنوات والتشوهات في الخلايا والالتهاب.

بالإضافة إلى ذلك، قد يلاحظ الشخص المصاب بمرض الكبد الدهني كدمات غريبة. يمكن أن تظهر بعد إصابات طفيفة وتستغرق عدة أسابيع للشفاء.

يقول المنشور: "قد تشمل الأعراض اليرقان أو الميل إلى الإصابة بالكدمات".