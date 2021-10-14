"فيسبوك" تجهز أنظمة ذكاء صناعي "ترى وتسمع وتتذكر كل ما تفعله"

كشف تقرير صحفي عالمي أن شركة "فيسبوك" تجهز حاليا أنظمة ذكاء صناعي يمكنها أن "ترى وتسمع وتتذكر كل ما يفعله مستخدميها".

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن فيسبوك حاليا تضخ الكثير من الوقت والمال في الواقع المعزز، ووجهت حاليا أدواتها لتسجيل وتتبع أنشطة مستخدميها لتجهيز منتجات ملائمة لهم.

ولفت المشروع البحثي أن فريق الذكاء الصناعي فيسبوك يعمل على تطوير أنظمة، تحلل باستمرار حياة الأشخاص باستخدام كل ما يرونه ويفعلونه ويسمعونه، لمساعدتهم في المهام اليومية.

وحدد باحثو فيسبوك سلسلة من المهارات التي يريدون من هذه الأنظمة تطويرها، بما في ذلك "الذاكرة العرضية"، للإجابة على أي سؤال مثل "أين تركت مفتاحي؟".

وقالت كريستين غرومان، عالمة أبحاث الذكاء الصناعي في فيسبوك: "بالتأكيد، بالتفكير في الواقع المعزز وما نود أن نكون قادرين على فعله به، هناك احتمالات على الطريق أننا سنستفيد من هذا النوع من الأبحاث".

ولم يتحدث مسؤول فيسبوك عن آثار تلك التقنيات الجديدة من فيسبوك على الخصوصية وحماية سرية معلومات مستخدميهم.