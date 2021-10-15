"مايكروسوفت" تخلف بوعدها لمنتظري "ويندوز 11"

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن مايكروسوفت لم تنفذ وعدها بتقديم رموز تعبيرية "إيموجي" ثلاثية الأبعاد في "ويندوز 11" واكتفت بطرحها رموزا تعبيرية ثنائية الأبعاد.

ومن المقرر أن تظهر الرموز التعبيرية الجديدة في تصميمات "ديف تشانيل" بويندوز 11 هذا الأسبوع عند طرحها على الجمهور العام لأول مرة.

وكانت مايكروسوفت قد وعدت، في يوليو/تموز الماضي، تقديم رموز تعبيرية ثلاثية الأبعاد في ويندوز 11، ولكن يبدو أن الشكرة الأمريكية غيرت من رأيها عند طرح النظام للجمهور.

وقال براندون ليبلانك، أحد مدراء البرامج في مايكروسوفت إن فكرة وعد "الرموز ثلاثية الأبعاد" كان مجرد خطأ غير مقصود.