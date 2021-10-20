طبيبة روسية تدحض أساطير شهيرة حول منتجات الألبان

أكدت الطبيبة بأن الأسطورة القائلة إن تناول الحليب الدسم والجبن والجبن القريش يؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول في الدم، ويزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، ليست صحيحة.

وفقًا لها، أجرى العلماء السويديون دراسة وتوصلوا إلى استنتاجات معاكسة. وبالتالي، فإن اتباع نظام غذائي غني بدهون الحليب يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وفقًا للعلماء، يمكن للحليب والزبادي والجبن حماية القلب، وفقًا لتقرير صحيفة آيف.

كما دحضت بورلييفا الأسطورة القائلة بأن الناس يكتسبون الوزن بسبب الأطعمة الدهنية. وفقًا لها، أصدرت وزارة الصحة البريطانية مؤخرًا بيانًا مفاده أن منتجات الألبان المعتدلة الدسم تساعد في تقليل مخاطر السمنة.

ونصحت الطبيبة بتجنب الأطعمة التي تحمل علامات "قليلة الدسم" و"خفيفة" و"قليلة الدسم"، مشيرة إلى أنها غالبًا ما تحتوي على ملح وسكر ضار.

كما بددت خبيرة التغذية الأسطورة القائلة إن الحليب صحي إذا كان قليل الدسم، مضيفة أنه في الحليب الذي يحتوي على نسبة دهون تبلغ 3.2%، هناك سعرات حرارية تزيد 1.5 مرة عن في الحليب بدهون 1.5% ، ويمكن أن يكون هذا الأمر إيجابي أو سلبي، حسب الوضع. على سبيل المثال، من الأفضل للشخص الذي لديه فائض من الأنسجة الدهنية أن يشرب حليب بكمية أقل من الدهون، وأكثر إذا كان يوجد نقص. من المهم مراعاة أن المنتج الدهني يحتوي على كمية أكبر من فيتامينات أ، ي، د والكولين (ب 4)، وكذلك حمض الفوليك (ب 9). كمية البروتين والكربوهيدرات والمعادن في الأطعمة الدهنية وغير الدهنية هي نفسها.

وفقًا لبورلييفا، فإن الحليب المعقم بالحرارة ليس أكثر فائدة من الحليب المبستر. يسخن أكثر، وهذا سبب تدمير الفيتامينات فيه.

كما أنها أكدت أن مرضى ضغط الدم يمكنهم أكل الجبن، ولكن من الأفضل مناقشة نوع وكمية المنتج الذي يمكن أن يستهلكه المريض مع الطبيب بشكل فردي.