فيتامين "ب 12" وحمض الفوليك قد يزيدان من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 21%

يجب أن يحصل معظم الناس على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجونها من نظام غذائي متنوع ومتوازن، على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يحتاجون إلى مكملات إضافية. ومع ذلك، فإن مكملات الفيتامينات ليست مفيدة دائمًا.

هذه خلاصة دراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية. ثبت أن مكملين يزيدان من خطر الإصابة بالسرطان B12 وحمض الفوليك.

ومع ذلك، فقد وجد أن "مرضى القلب" الذين تناولوا مكملات حمض الفوليك وفيتامين "ب 12" زاد لديهم بشكل طفيف خطر الإصابة بالسرطان والوفاة لجميع الأسباب مقارنة بمرضى القلب الذين لم يتناولوا المكملات، حسب موقع "ميديك فوروم".

قامت الباحثة مارثا إيبينج، دكتوراه في الطب، من مستشفى جامعة هوكلاند بالنرويج، وزملاؤها بتحليل بيانات من دراستين شملت ما يقرب من 7000 مريض قلب تلقوا مكملات فيتامين ب أو دواء وهمي لمدة ثلاث سنوات ونصف في المتوسط ​​منذ 1998 إلى 2005.

لقد شرعوا في الأصل في تحديد ما إذا كان تناول مكملات فيتامين ب يحسن أمراض القلب والأوعية الدموية - لكن هذا لم يحدث. تمت متابعة المرضى لمدة ثلاث سنوات في المتوسط ​​بعد التوقف عن تناول المكملات، وخلال هذه الفترة تم تشخيص 341 مريضاً تناولوا حمض الفوليك وB12 (10 في المئة) و288 مريضاً لم يتناولوا (8.4 في المئة) بالسرطان.

ارتبط تناول حمض الفوليك وB12 بزيادة خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 21%، وزيادة خطر الوفاة من المرض بنسبة 38%، وزيادة الوفاة بنسبة 18% من جميع الأسباب.