تصوير عواقب انفجار شمسي قوي من الفضاء... فيديو

نشر رائد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية توماس بيسكي على تويتر صور الشفق القطبي الذي ظهر بفضل انفجار شمسي غير عادي.

وكتب في منشور مصحوب بالفيديو: "عودة الشفق القطبي! لقد سمحت لنا مداراتنا ورياحنا الشمسية بمراقبته مرة أخرى، ولن يخيب أمل أحد".

رائد الفضاء موجود حاليًا في محطة الفضاء الدولية. بدأت رحلة الفضاء بيسكي في 23 أبريل نيسان من هذا العام. تم تسليمه إلى المحطة بواسطة مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام SpaceX Crew-2.

💚🌊🌍 Le retour des aurores australes ! Notre orbite et le vent solaire nous ont permis d’en observer à nouveau, personne ne va s’en plaindre 😍

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Aurora season is back! Our orbits and the solar wind has made the aurora visible again. We are not complaining! 😍 #MissionAlpha pic.twitter.com/AAHrtfOAt3 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) October 27, 2021

في مساء يوم 28 أكتوبر تشرين الأول، وقع انفجار قوي من الفئة X على الشمس. تسبب في عاصفة مغناطيسية.