كيفية تحديد نقص المغنيسيوم بدون تحليل

تحدثت خبيرة التغذية أولغا كوفينينكو لوكالة "سبوتنيك" كيف يمكن، باستخدام ملاحظات بسيطة، دون فحوصات طبية وزيارات للطبيب، تحديد نقص المغنيسيوم في الجسم.

وفقًا لها، يمكن تحديد عدم وجود المغنيسيوم من خلال الأعراض التالية:

متلازمة تململ الساقين. في المساء، عند الراحة، هناك أحاسيس غير سارة في الأطراف السفلية. لتخفيف الحالة، يقوم الشخص بحركات متكررة بساقيه، مما يؤدي بدوره إلى عدم كفاية النوم.

-تقلصات العضلات، التشنجات اللاإرادية، الهزات.

-تساقط الشعر، الأظافر الهشة.

-الصداع وآلام في القلب.

-التعب المزمن (حتى بعد الاستيقاظ، لا يوجد شعور بأن الجسم قد تعافى)

-التهيج على الأشياء الصغيرة والقلق ونوبات الهلع.

-صعوبة في النوم (مشاكل في الاسترخاء على خلفية توتر العضلات).

وأضافت الخبيرة أن نقص المغنيسيوم يثير الأرق والتهيج والقلق وزيادة التعب والقابلية للتوتر.

وقالت: "المغنيسيوم مسؤول عن إمداد الجسم بالطاقة، هكذا فإن نقصه يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، خاصةً الأطعمة السكرية".