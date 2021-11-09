تحدث موقع كراسيفي الأوكراني عن 10 أطعمة من الخطر أكلها على الفطور.

الحمضيات

لا يجب أن تشرب عصير البرتقال على معدة فارغة كما هو موضح في الأفلام. حمض الحمضيات يهيج بطانة المعدة ويمكن أن يسبب التهاب المعدة. قبل تناول الفواكه الحمضية، يجب أولاً تناول وجبة الإفطار. ولا يجب أن تشرب هذا العصير كل يوم.

الموز

يحتوي الموز على كمية كبيرة من المغنيسيوم وإذا تم تناوله على معدة فارغة فإنه يضر بصحة القلب والأوعية الدموية. يمكن أن يؤدي الاستهلاك المستمر للموز على معدة فارغة إلى اضطرابات في توازن الكالسيوم والمغنيسيوم في الجسم.

مخبوزات الخميرة

ستصبح أي منتجات مخبوزة بالخميرة عدوًا لمعدتك في الصباح. الخميرة سوف تهيج جدران الأمعاء وتثير تكوين الغاز. تجنب لفائف القرفة أو الكرواسون على الإفطار.

الحلويات

في الصباح الباكر، يكون البنكرياس أكثر نشاطًا ويمكن أن تؤدي الأطعمة الغنية بالسكر إلى اختلال التوازن الحمضي القاعدي. وأيضا يعطل إنتاج الأنسولين.

خيار و طماطم

الأحماض الموجودة في هذه الخضروات غير مرغوب فيها للمعدة الفارغة في الصباح الباكر. يمكن أن تتطور القرحة بسبب حمض التانيك. وسيتم هضمها لفترة طويلة حيث يوجد القليل من عصير المعدة في المعدة في الصباح الباكر.

منتجات الألبان

لن تضر الزبادي والكفير والحليب كثيرًا. ولكن لن تكون هناك فائدة أيضًا، حيث سيتم تدمير جميع البكتيريا الحية بواسطة عصير المعدة.

الكرنب

سلطة الملفوف على الإفطار فكرة سيئة للغاية. يصعب هضم هذه الخضار وتسبب الغازات وتؤدي إلى عدم الراحة في المعدة.

الكمثري

هذه الفاكهة مفيدة جدًا لجسم الإنسان، ولكن ليس على معدة فارغة. تحتوي الكمثري على ألياف خشنة يمكن أن تلحق الضرر ببطانة المعدة. من الأفضل تناول الكمثري كحلوى.

لحم أحمر

هذه اللحوم مليئة بالبروتينات المعقدة ويحتاج الجسم إلى القوة لتفكيكها. بالنسبة لوجبة الصباح، يكون هذا اللحم ثقيلًا جدًا - من الأفضل اختياره لتناول طعام الغداء أو العشاء المبكر.

وجبات إفطار سريعة

فهي مليئة بالكربوهيدرات والسكر، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. تزول الكربوهيدرات السريعة أيضًا بسرعة وسيشعر الشخص بالجوع مرة أخرى بعد بضع ساعات.

القهوة

القهوة على معدة فارغة تهيج بطانة المعدة وتزيد من إفراز العصارة المعدية. كل هذا يؤدي بسرعة إلى التهاب المعدة وآلام في المعدة. قبل شرب القهوة، يجب أن تتناول وجبة الإفطار.