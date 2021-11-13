علماء يكتشفون خاصية مهمة للكافيين للنساء الحوامل

بشرى سارة للأمهات الحوامل اللواتي يعشقن القهوة: استهلاك كميات معتدلة من الكافيين أثناء الحمل يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسكري الحمل (السكري الذي يحدث أثناء الحمل ويقتصر على الحمل). تم تأكيد ذلك من خلال دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة بنسلفانيا (الولايات المتحدة الأمريكية).

درس خبراء من الولايات المتحدة بيانات الصحة ونمط الحياة من 2529 امرأة حامل شاركن في دراسات نمو الجنين من 2009 إلى 2013. أبلغ الأشخاص بانتظام عن استهلاكهم اليومي للقهوة والشاي والصودا ومشروبات الطاقة. تم قياس تركيز الكافيين في بلازما المشاركات في الأسبوع 10-13 من الحمل. ثم قارن الباحثون تواتر استهلاك الكافيين مع تطور أمراض مثل سكري الحمل، وارتفاع ضغط الدم الحملي، وتسمم الحمل.

أظهرت نتائج عمل العلماء، المنشورة في "JAMA Network Open"، أن تناول ما يصل إلى 100 ميليغرام من الكافيين يوميًا في الثلث الثاني من الحمل يقلل من خطر الإصابة بسكري الحمل بنسبة 47%. لم تكن هناك فروق ذات دلالة إحصائية في تطور ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل بين اللواتي شربن واللواتي لم يشربن القهوة أثناء الحمل.

"يُنصح النساء اللواتي لا يشربن القهوة عادة بعدم البدء في شرب القهوة لتقليل مخاطر الإصابة بسكري الحمل. وأوضحت ستيفاني هينكل، المؤلفة الرئيسية للدراسة، أن نتائجنا تظهر أن الأمهات الحوامل اللائي يستهلكن كميات منخفضة إلى معتدلة من الكافيين يمكنهن الاستمرار في تناوله لأنه لن يزيد من مخاطرهن الصحية".