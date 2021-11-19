أطول خسوف منذ 5 قرون...كيفك يمكنك الحصول على صورة لأطول خسوف جزئي للقمر

ويصنف على أنه أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الخامس عشر، بحسب بيان "روسكوسموس".

ويلاحظ أن هذا الكسوف سيصبح "شبه كامل"، حيث سيقع القمر بالكامل تقريبا في ظل الأرض، لذلك سيتحول قرص الجسم السماوي إلى اللون الأحمر.

وسيستمر الكسوف ثلاث ساعات و 28 دقيقة. كما وسيمر القمر في مراحله القصوى عندما يقع في الجزء الغربي من كوكبة الثور بالقرب من مجموعة نجوم Pleiades.

وحول إمكانية تصوير هذا المشهد، وصفت كارلي إيرل، محررة الصور في صحيفة Guardian Australia، الأمر بالصعب، لسببين.

السبب الأول كون القمر بعيدا وفي حال عدم إستخدام عدسة خاصة، سيظهر القمر كنقطة متوهجة، أما السبب الثاني فيعود لصعوبة التصوير ليلا، الامر الذي يتطلب الإستعانة بعدسات خاصة.

وحول إمكانية إلتقاط الصور بكاميرا الهاتف الذكي، قالت إيرل، أن ذلك ممكن من خلال تحميل تطبيقات خاصة تسمح بالتصوير في ظل الإضاءة المنخفضة.

من أجل التقاط صورة مذهلة للقمر، تحتاج إلى عدسة تقريب أو عدسة تكبير - كلما كان ذلك أفضل. بالإضافة إلى كاميرا احترافية وحامل ثلاثي القوائم، واستخدم أيضا تحرير الكابل أو مؤقت التأخير لمدة ثانيتين لتحرير الغالق. هذا يمنع اهتزاز الكاميرا عند الضغط على الزر. يسمح لك ليس فقط بزيادة حجم القمر في الإطار ولكن أيضًا للحصول على كل التفاصيل داخله مع الحفاظ على الصورة حادة قدر الإمكان.

ستتغير إعداداتك بناءً على جودة الكاميرا التي تستخدمها. لكنك تريد تعيين ISO على 100 ، مما يحافظ على جودة الصورة في أعلى مستوياتها. اضبط حجم الملف على Raw - يتيح ذلك أكبر حجم للملف تمتلكه الكاميرا. الفتحة ليست بنفس الأهمية عند تصوير القمر ، لذا قم باختيار f8.

كما ويتطلب الأمر إجراء تعديلات في الإعدادات للحصول على دقة أوضح.