إجبار رجل على الزواج من حمار والاعتناء به مدى الحياة

أصدر مجلس قبلي بقرية في جنوب إفريقيا حكمًا على رجل بالزواج من حمار، بعد أن ضبط وهو يقوم باغتصابه في مزرعة قريبة.

وضبط صاحب المزرعة في مقاطعة لبمبوبو الرجل وهو يمارس الجنس مع الحمار ، فسارع بإبلاغ مجلس القبيلة في حادثة قيل إنها ليست الأولى.

وقال مالك الحمار:"عندما رأيته يغتصب الحمار اعتذر لي لكنني لم أقبل اعتذاره لأنها ليست المرة الأولى التي يقوم بهذا العمل."

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" نقلًا عن وسائل الإعلام المحلية، أن المجلس القبلي حكم على الرجل بالزواج من الحمار والاعتناء به مدى الحياة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس أبدى تعاطفًا مع الحمار، وأن المتهم سيمثل أيضًا أمام محكمة قبلية خاصة لسماع التهم ضده.