بيل غيتس يتبرع بمبلغ خيالي من أجل "بقرة مثالية"

تبرع بيل غيتس مؤسس شركة "ميكروسوفت" و أحد أغنياء العالم بمبلغ كبير، لمؤسسة "غالفمد" المختصة بالبحوث الوراثية و لقاحات الماشية.

© East News/ UPI Photo/keizo Mori بيل غيتس يقدم مساعدة لسبع دول في أمريكا الوسطى

حيث زار غيتس جامعة أدنبرة و ألتقى مختصصين من مؤسسة "غالفمد" والتي تعمل في برنامج البحوث الوراثية و لقاحات الماشية

و هي مؤسسة غير اقتصادية.

الهبة التي قدمها غيتس للمؤسسة كانت مبلغ 40 مليون دولار لتطوير و خلق "بقرة مثالية".

حيث يهدف المشروع لإيجاد نوع من الأبقار التي تتميز بصحة جيدة وقادرة على إعطاء الحليب بشكل دائم.

وقال غيتس:" ان كل هذه الأموال التي تصرف على المشروع هي كثيرة، ولكن نحتاج في النهاية الحصول على بقرة مثالية تقدم الحليب بأربعة أضعاف البقرة العادية".

يذكر بأن غيتس قد اقترح في وقت سابق إنشاء مزرعة من الأبقار عن طريق التلقيح الاصطناعي.

هذا و يشتهر غيتس بأعماله الخيرية للشركات و المؤسسات الإنسانية، وقدرت مجلة فوربس ثروة غيتس بـ92 مليار دولار أمريكي.