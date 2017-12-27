ثروات أغنى 500 شخص في العالم زادت ترليون دولار

زادت ثروة أغنى 500 شخص في العالم والمدرجين ضمن مؤشرات "بلومبرغ" لمليارديرات العام الحالي.

موسكو — سبوتنيك . وزادت ثروات أغنى 500 شخص في العالم والمدرجين ضمن مؤشرات بلومبرغ لمليارديرات العام الحالي إلى نحو 1 ترليون دولار أمريكي.

وحسب معطيات بلومبرغ، فقد وصلت ثروة الـ500 شخص، في 26 ديسمبر/ كانون الأول، إلى 5.3 ترليون دولار أمريكي.

وهذا الرقم أكثر بنسبة 20 % من مؤشرات 27 ديسمبر/ كانون الأول 2016، والذي بلغ 4.4 ترليون دولار أمريكي.

وتصدر القائمة الملياردير جيف بيزوس رئيس ومؤسس "أمازون"، حيث رفع من وضع ثروته بقيمة 34.2 مليار دولار أمريكي، لتصل ثروته حتى 99.6 مليار دولار أمريكي، وقد أزاح بيزوس بيل غيتس عن المرتبة الأولى، في أكتوبر/ تشرين الأول، والتي تواجد فيها غيتس من عام 2013.

وجاء في المرتبة الثانية مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس ، حيث وصلت ثروته إلى 91.3 مليار دولار. ووفقا لوكالة بلومبرغ، نما مجموع ثروة 27 مليارديرا روسيا عام 2017 بقيمة 29.7 مليار دولار.

ويعتبر الملياردير الروسي الكسي مورداشوف، هو الأكثر ثراء في روسيا وهو المساهم الرئيسي بشركة "سيفيرستالي"، حيث ازدادت ثروته منذ بداية العام بقيمة 2.53 مليار دولار أميركي لتصل حتى 19.5 مليار.