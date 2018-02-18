إيما واتسون تتبرع بمليون جنيه استرليني لمساعدة ضحايا التحرش الجنسي

© REUTERS/ Mike Blake إيما واتسون تؤيد قواعد التصدي للتحرش في صناعة الأفلام

ويأتي تبرع نجمة سلسلة أفلام "هاري بوتر" لمؤسسة العدل والمساواة البريطانية بعد أن وقعت نحو 200 سيدة بريطانية وايرلندية على رسالة تدعو للقضاء على التحرش الجنسي في محل العمل.

وذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية أن واتسون تعتبر أول المتبرعين للحملة، التي دشنتها الموقعات على الرسالة الخاصة بالقضاء على التحرش الجنسي في أماكن العمل، وذلك بجانب 160 ناشط وأكاديمي وكذلك عدد من المشتغلين بالعمل الخيري.

ومن ضمن الموقعات على الرسالة أيضا الممثلتين البريطانيتين إيما تومسون وكاري موليجان والايرلندية ساويرس رونان.

وذكرت الرسالة أن حفل توزيع جوائز "بافتا"، الذي يقام اليوم الأحد 18 فبراير/ شباط، هو وقت "للاحتفال بهذه اللحظة الهائلة من التضامن والوحدة عبر الحدود من خلال التعاون لجعل هذه الحركة دولية".

وأضافت "هذه الحركة أكبر من مجرد تغيير في صناعتنا وحدها. في الماضي القريب جدا، كنا نعيش في عالم حيث التحرش الجنسي كان مزحة غير مريحة، وهو جزء محرج لا يمكن تجنبه لأي فتاة أو امرأة".

وخلصت إلى القول "دعونا نجعل عام 2018 نهاية للتحرش والاعتداء الجنسي"، مشيرة إلى أن النساء اللواتي يحضرن حفل توزيع جوائز "بافتا" في لندن سوف يظهرن بأثواب سوداء اللون على السجادة الحمراء.