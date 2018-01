أهم ترشيحات جوائز "بافتا" هذا العام... من يسيطر عليها

ويقام مهرجان "بافتا" في 18 فبراير/ شباط المقبل.

ورشح 5 فنانين لجائزة أفضل ممثل، هم دانيال دي لويس عن فيلم phantom thread، وتيموثي شالاميت عن فيلم call me by your name، ودانيال كالويا عن فيلم get out، وجاري أولدمان عن فيلم Darkest hour، وجيمى بيل عن فيلم film stars do not die in liverpool.

أما جائزة أفضل ممثلة فقد تذهب إلى واحدة من هؤلاء، فرانسيس ماكدورماند عن فيلم Three billboards outside ebbing,missouri، أو مارجو روبي عن فيلم i, tonya، أو آنيت بنينج عن فيلم film stars do not die in liverpool ، أو سالي هوكينز عن فيلم The shape of the water، أو سرشا رونان عن فيلم lady bird.

وتنافس 5 أفلام على جائزة أفضل فيلم هي، CALL ME BY YOUR NAME، وDARKEST HOUR، وDUNKIRKK، وTHE SHAPE OF WATER، وTHREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI.

ويسيطر فيلم The shape of water، على معظم ترشحيات الجوائز.