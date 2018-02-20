ليندسي لوهان ترتدي الحجاب في أسبوع لندن للموضة

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن ظهور لوهان بالحجاب جاء خلال مشاركتها في أسبوع الموضة المحتشمة، الذي يأتي ضمن فعاليات أسبوع الموضة في لندن.
وكان أسبوع الموضة المحتشمة قد أطلقه، في العام الماضي، للمرة الأولى العلامة التجارية للأزياء المحتشمة في لندن "أوت إيلان".
ويعرض خلال الأسبوع تصميمات لأزياء من مختلف أنحاء العالم، للعبائة والحجاب.
Oh my days! As if Lindsay Lohan came over to say hello to Team Hawa!😍 She was so lovely and was saying how she's into halal cosmetics and what she’s actually wearing on her face today was all halal!! Well all I can say is if it's good enough for Lindsay Lohan, gurlll whatcha all waiting for?!💋😉😘💄 @lindsaylohan #lindsaylohan #movieicon #legend #halal #makeup #beauty #beautyqueen #halalcosmetics #crueltyfree #vegetarian #vegan #noanimaltesting #hawa__cosmetics
ونقلت "الإندبندنت" عن لوهان قولها: "الموضة لا يجب أن تكون عارية دائما".
وبدأت الممثلة الأمريكية الشهيرة بثا حيا على موقع "إنستغرام"، وهي تتجهز لحضور فعاليات الحدث، برفقة شابة محجبة كانت تضع لها غطاء للرأس.
Lindsay Lohan on converting to Islam https://t.co/i3EF9lLdph— The Independent (@Independent) February 19, 2018
وكانت لوهان قد تحدثت، في وقت سابق، عن قربها من الإسلام وإعجابها به، إلا أنها لم تؤكد تحولها للديانة الإسلامية.
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