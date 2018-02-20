ليندسي لوهان ترتدي الحجاب في أسبوع لندن للموضة

ظهرت الممثلة الأمريكية الشهيرة، ليندسي لوهان، وهي ترتدي الحجاب خلال فعاليات أسبوع الموضة في العاصمة البريطانية لندن، الأمر الذي جدد الشائعات حول تحولها إلى الإسلام.

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن ظهور لوهان بالحجاب جاء خلال مشاركتها في أسبوع الموضة المحتشمة، الذي يأتي ضمن فعاليات أسبوع الموضة في لندن.

وكان أسبوع الموضة المحتشمة قد أطلقه، في العام الماضي، للمرة الأولى العلامة التجارية للأزياء المحتشمة في لندن "أوت إيلان".

ويعرض خلال الأسبوع تصميمات لأزياء من مختلف أنحاء العالم، للعبائة والحجاب.

ونقلت "الإندبندنت" عن لوهان قولها: "الموضة لا يجب أن تكون عارية دائما".

وبدأت الممثلة الأمريكية الشهيرة بثا حيا على موقع "إنستغرام"، وهي تتجهز لحضور فعاليات الحدث، برفقة شابة محجبة كانت تضع لها غطاء للرأس.

Lindsay Lohan on converting to Islam https://t.co/i3EF9lLdph — The Independent (@Independent) February 19, 2018

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وكانت لوهان قد تحدثت، في وقت سابق، عن قربها من الإسلام وإعجابها به، إلا أنها لم تؤكد تحولها للديانة الإسلامية.