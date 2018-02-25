سعودي يخطف الأنظار في أول ماراثون رسمي تشهده المملكة (صور)

نظمت المملكة العربية السعودية، أمس السبت، أول ماراثون رسمي، تنظمه الهيئة العامة للرياضة، والذي شهد حدثاً فريداً.

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER تركي آل شيخ يشعل "تويتر" ويرجع هذا الإنجاز لابن سلمان

وخطف السعودي خلف البلوي "79 عاما" الأنظار، بعد تمكنه من إكمال 21 كيلومترا في السباق، ونشرت الهيئة العامة للرياضة في حسابها على موقع "تويتر" صورة للبلوي، مشيرة إلى أنه أكبر المتسابقين سناً، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"

وقالت: إن "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ وجه بتقديم مكافأة مالية بمقدار 300 ألف ريال (80 ألف دولار) للبلوي. لنجاحه في أن يكمل سباق 21 كم".

وكانت الهيئة العامة للرياضة أعلنت قبل أسابيع عن إقامة سباق ماراثون الرياض الدولي بجوائز مقدارها مليونا ريال (533 ألف دولار)، بواقع مليون ريال لصاحب المركز الأول ومليون ريال توزع على بقية المراكز.

وجاء تنظيم السباق ضمن الأحداث الرياضية النوعية التي تسعى من خلالها الهيئة لنشر ثقافة الألعاب الرياضية المختلفة وزيادة الإقبال على ممارسة الرياضات المتنوعة في إطار خطة المملكة لزيادة عدد الممارسين للرياضة في البلاد إلى نحو 40 بالمئة.

وتم تنظيم الماراثون، لثلاث مسافات هي أربعة وثمانية كيلومترات و21 كيلومتراً، كما تمت إتاحة المشاركة لذوي الاحتياجات الخاصة، ووصل عدد المشاركين في الماراثون قرابة الـ 30 ألف متسابق من سعوديين ومقيمين، وعدائين دوليين من مختلف دول العالم.

وفاز بجائزة المركز الأول لفئة العدائين الدوليين في سباق 21 كلم، الإثيوبي تاميرا مولا، وحصل على مبلغ مليون ريال، فيما جاء بالمركز الثاني الكيني أوكومبو لومباسي وحصل على مبلغ 200 ألف ريال، فيما حل ثالثاً الإثيوبي تاديسي واليلجين وحصل على مبلغ 90 ألف ريال.

أما في فئة العدائين السعوديين لسباق 21 كلم، حقق السعودي عبدالله الجود المركز الأول وحصل على جائزة عبارة عن سيارة، فيما جاء المتسابق طارق العمري بالمركز الثاني وحصل على مبلغ مالي قدره 20 ألف ريال، أما المركز الثالث فجاء من نصيب المتسابق يوسف عسيري وحصل على مبلغ مالي قدره 10 آلاف ريال.

معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الاستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يوجه بتقديم مكافأة مالية بمقدار 100 ألف ريال للمتسابق السعودي خلف البلوي(79سنة) و الذي أنهى سباق 21 كم بنجاح في #ماراثون_الرياض_الدولي pic.twitter.com/9n84aFlech — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) February 24, 2018